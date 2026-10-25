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Leni Setya Wati
Minggu, 25 Oktober 2026 | 17.46 WIB

Introvert, Ekstrovert, atau Ambivert? Kenali Ciri-Ciri dan Perbedaannya

Gambar ilustrasi introvert (magnific) - Image

Gambar ilustrasi introvert (magnific)

JawaPos.com - Setiap orang memiliki cara berbeda dalam berinteraksi dengan lingkungan dan mengelola energi sosial. Ada yang merasa nyaman menghabiskan waktu sendirian, sementara yang lain justru bersemangat ketika bertemu banyak orang.

Perbedaan ini sering dikaitkan dengan kepribadian introvert dan ekstrovert. Menurut artikel Simply Psychology yang ditulis Olivia Guy-Evans dan ditinjau oleh Saul McLeod, kedua istilah tersebut menggambarkan kecenderungan seseorang dalam merespons interaksi sosial dan stimulasi dari lingkungan, tetapi bukan dua kategori yang sepenuhnya terpisah.

1. Introvert, nyaman dengan waktu sendiri

Introvert adalah orang yang cenderung membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan energi setelah menjalani aktivitas sosial. Mereka biasanya menyukai percakapan mendalam, lingkaran pertemanan yang lebih kecil, serta aktivitas seperti membaca, menulis, atau melakukan refleksi diri.

Introvert juga cenderung mempertimbangkan sesuatu sebelum berbicara. Namun, menjadi introvert tidak otomatis berarti pemalu atau tidak pandai bersosialisasi. Mereka tetap dapat menikmati pertemanan dan tampil percaya diri ketika berada di lingkungan yang nyaman.

2. Ekstrovert, bersemangat melalui interaksi sosial

Berbeda dengan introvert, ekstrovert umumnya merasa lebih berenergi ketika berinteraksi dengan orang lain. Mereka cenderung menikmati kegiatan kelompok, mudah memulai percakapan, dan terbuka terhadap pengalaman baru.

Dalam lingkungan kerja, kecenderungan ini dapat membantu mereka membangun relasi serta berkolaborasi dengan tim.

Editor: Novia Tri Astuti
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