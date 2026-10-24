Daya Lontar dari Foam Sepatu Lari Pengaruhi Performa Pelari

JawaPos.com - Sepatu sudah menjadi perlengkapan utama dalam olahraga lari. Atlet lari maupun masyarakat awam yang berolahraga pasti menggunakan sepatu khusus agar performanya optimal.

Untuk itu, sangat penting memiliki jenis sepatu khusus yang digunakan untuk lari atau running. Seperti pengalaman dari Andy Wibowo, atlet triathlon Indonesia. Dia mengaku pemilihan perlengkapan sesuai kebutuhan sangat berperan membantu atlet mempersiapkan diri sebelum menghadapi perlombaan.

Pada sepatu, kini perkembangan teknologi sepatu lari tidak hanya berfokus pada bobot yang lebih ringan, tetapi juga pada kemampuan material dalam menghasilkan daya lontar atau energy return. Aspek tersebut dinilai penting, karena dapat memberikan efek pantulan yang optimal saat kaki menapak dan mendorong tubuh ke depan.

“Yang ingin kami maksimalkan pada seri ini adalah kemampuan foam-nya. Kami ingin memaksimalkan daya lontar atau energy return dari foam tersebut, sehingga efek pantulannya bisa benar-benar optimal,” kata Andy saat ditemui wartawan di Tangerang, Kamis (22/10).

Peningkatan teknologi material diharapkan dapat membantu atlet menjalani latihan secara lebih optimal. Dengan dukungan perlengkapan yang sesuai, atlet diharapkan mampu meningkatkan kualitas latihan sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi.

Contohnya Lunar 2.0, sepatu Ortuseight Running. Sepatu itu menggunakan dua jenis komponen foam untuk menunjang performa saat berlari. “Pada Lunar 2.0, kami sudah berani menggunakan dua jenis komponen foam terbaik yang juga dipakai oleh merek-merek global untuk seri super mereka,” ujar Andy.

Lunar 2.0 memiliki ketebalan sol mencapai 45 milimeter, melebihi batas maksimal 40 milimeter dalam kompetisi atletik yang menerapkan ketentuan tersebut. Dengan spesifikasi itu, sepatu tersebut tidak dapat digunakan atlet elite dalam perlombaan yang mengikuti aturan batas ketebalan sol.

Sepatu dengan karakteristik seperti Lunar 2.0 lebih diarahkan untuk mendukung kebutuhan latihan. Sementara itu, atlet dapat menggunakan sepatu khusus perlombaan atau race shoes ketika bertanding.