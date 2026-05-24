Cari Sepatu Lari Nyaman? Ini 10 Rekomendasi Terbaik 2026

Jawapos.com - Memilih sepatu lari yang tepat bukan hanya soal gaya, tetapi juga penting untuk menjaga kenyamanan dan mencegah cedera saat berolahraga.

Mengutip dari artikel Hello Sehat, sepatu lari dirancang khusus untuk memberikan perlindungan sekaligus meningkatkan performa.

Sementara itu, berdasarkan informasi dari CIMB Niaga, sepatu running juga hadir dalam berbagai jenis seperti all-around hingga racing shoes yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Oleh karena itu, memahami fitur dan jenis sepatu sebelum membeli menjadi langkah penting agar aktivitas lari tetap nyaman dan optimal. Berikut 10 rekomendasi sepatu lari 2026 :

1. Adidas RUNNING Sepatu Duramo Sepatu ini cocok untuk kamu yang mencari kenyamanan saat lari harian. Menggunakan bahan mesh pada bagian atas, sirkulasi udara tetap terjaga sehingga kaki tidak mudah gerah.

Bagian tumitnya dilengkapi material neoprena yang lembut untuk mengurangi gesekan. Selain itu, bobotnya ringan sehingga membantu langkah terasa lebih stabil dan tidak cepat lelah. Cocok digunakan untuk pemula hingga pelari santai yang butuh sepatu serbaguna.

2. 910 Nineten FUJI RCV Sepatu lokal ini menawarkan performa yang tidak kalah dari brand internasional. Dengan upper mesh berpori, sepatu ini memberikan ventilasi yang baik sehingga kaki tetap kering saat berlari.

Bobotnya ringan, sekitar 200 gram, membuat langkah terasa lebih cepat dan efisien.

Midsole berbahan busa juga memberikan bantalan optimal untuk meredam benturan. Cocok untuk kamu yang ingin sepatu ringan dengan harga lebih terjangkau.