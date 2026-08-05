Spotify Luncurkan Mode Running Berbasis AI, Sesuaikan Pola Lari Pengguna

JawaPos.com - Spotify menghadirkan fitur baru yang dirancang khusus bagi runner, atau pengguna yang gemar berolahraga lari, yakni Running Mode.

Melalui Running Mode, layanan streaming musik tersebut menawarkan pengalaman mendengarkan lagu yang disesuaikan dengan ritme dan pola latihan pengguna selama berolahraga.

Dilansir dari TechCrunch, fitur ini tersedia di menu Fitness Hub dan dapat diakses oleh pelanggan Spotify Premium.

Pengguna disediakan sekitar 25 pilihan preset latihan yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Mulai dari lari interval, lari dengan tempo stabil, hingga pola latihan piramida.

Spotify juga memberikan keleluasaan kepada pengguna untuk mengatur durasi sesi olahraga, target ketukan per menit (BPM), serta genre atau jenis musik yang ingin diputar selama berlari.

Dengan pengaturan tersebut, daftar lagu yang masuk list akan menyesuaikan karakter latihan yang dipilih.

Tak hanya menyajikan musik, Running Mode juga mampu memberikan panduan berupa isyarat suara pada setiap fase latihan.

Sehingga pengguna mengetahui kapan harus memulai, meningkatkan intensitas, maupun memasuki tahap pemulihan. Namun, untuk sementara fitur panduan audio tersebut baru tersedia dalam bahasa Inggris.

Spotify menjelaskan bahwa Running Mode dibangun menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang sebelumnya telah digunakan pada fitur playlist berpemandu yang diuji selama sekitar satu tahun terakhir.