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Risma Azzah Fatin
Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.34 WIB

7 Langkah yang Membantu Introvert Lebih Percaya Diri dan Menghargai Keunikan Pribadi

Ilustrasi perempuan dengan kepribadian Introvert (Magnific) - Image

Ilustrasi perempuan dengan kepribadian Introvert (Magnific)

JawaPos.com – Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek penting yang dapat membantu introver menjalani kehidupan dengan lebih bahagia, mandiri, dan nyaman terhadap diri sendiri.

Namun, kekhawatiran terhadap penilaian orang lain, ketakutan menghadapi perubahan, serta tuntutan untuk selalu tampil sempurna kerap menjadi hambatan dalam membangun keyakinan diri.

Melalui perubahan pola pikir dan kebiasaan sehari-hari, introvert dapat mengembangkan kepercayaan diri secara bertahap melalui 7 langkah yang berfokus pada penerimaan diri dan keberanian menghadapi ketakutan, seperti dilansir dari laman Introvert Dear.

1.     Mengakui dan Menghadapi Ketakutan

Introvert perlu mengenali ketakutan yang menghambat perkembangan diri, seperti kecemasan saat berbicara di depan umum atau kekhawatiran terhadap penilaian orang lain. Dengan menghadapi ketakutan secara bertahap, mereka dapat memperluas zona nyaman sekaligus membangun keberanian untuk mencoba pengalaman baru.

2.     Melepaskan Tuntutan Kesempurnaan

Keinginan untuk melakukan segala sesuatu secara sempurna dapat membuat introver ragu mengambil keputusan dan takut melakukan kesalahan. Dengan menerima kekurangan serta menghargai proses belajar, mereka dapat lebih leluasa mengembangkan kemampuan tanpa terbebani oleh standar yang tidak realistis.

3.     Menghargai Diri Sendiri dan Merayakan Pencapaian Kecil

Editor: Novia Tri Astuti
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