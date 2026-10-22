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Rabbany Wanadriani
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.49 WIB

Sering Gugup hingga Perhatian, 6 Tanda Pria Diam-Diam Jatuh Cinta kepada Anda

ilustrasi pasangan yang sedang mengobrol. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Mengungkapkan perasaan cinta tidak selalu menjadi perkara mudah bagi setiap orang. Ada pria yang berani menyatakan ketertarikannya secara langsung, tetapi ada pula yang memilih menyimpan perasaan karena khawatir menghadapi penolakan.

Pengalaman hubungan yang kurang menyenangkan pada masa lalu, rasa tidak percaya diri, hingga ketakutan merusak hubungan yang sudah terjalin bisa membuat seseorang memilih untuk tidak terburu-buru mengungkapkan isi hatinya.

Meski tidak disampaikan melalui kata-kata romantis, perasaan seseorang terkadang dapat terlihat dari cara ia memperlakukan orang yang disukainya. Perhatian kecil, kesediaan untuk membantu, hingga perubahan sikap bisa menjadi petunjuk yang menarik untuk diperhatikan.

Dilansir dari Geediting, terdapat enam tanda yang kerap dikaitkan dengan pria yang menyimpan perasaan cinta, tetapi belum berani mengungkapkannya secara terbuka. Berikut penjelasannya.

1. Selalu Berusaha Hadir dalam Berbagai Situasi

Salah satu tanda yang bisa diperhatikan adalah konsistensi sikapnya ketika berinteraksi dengan Anda.

Pria yang memiliki ketertarikan emosional mungkin berusaha meluangkan waktu, menanyakan kabar, atau menawarkan bantuan ketika Anda sedang menghadapi kesulitan. Ia tidak hanya muncul saat suasana menyenangkan, tetapi juga berusaha hadir ketika Anda membutuhkan dukungan.

Perhatian tersebut bisa terlihat melalui tindakan sederhana, seperti mengingat hal-hal kecil yang Anda ceritakan atau memastikan keadaan Anda baik-baik saja.

Meski demikian, konsistensi bukan bukti mutlak bahwa seseorang sedang jatuh cinta. Hal yang lebih penting adalah melihat apakah perhatiannya tulus, menghargai batasan, dan berlangsung secara wajar.

2. Terlihat Gugup Ketika Membicarakan Masa Depan Anda

Perubahan sikap juga dapat terlihat ketika percakapan mulai menyentuh kehidupan asmara atau rencana masa depan.

Misalnya, saat Anda bercerita tentang rencana pindah ke kota lain, keinginan bekerja di luar negeri, atau kedekatan dengan pria lain, ia mendadak menjadi lebih pendiam atau terlihat canggung.

Reaksi tersebut mungkin muncul karena ia memikirkan kemungkinan hubungan kalian berubah atau merasa khawatir kehilangan kedekatan yang sudah terjalin.

Namun, kegugupan tidak selalu berkaitan dengan cinta. Ia bisa saja merasa tidak nyaman dengan topik pembicaraan atau sedang memikirkan persoalan lain. Karena itu, perhatikan pola sikapnya secara keseluruhan, bukan hanya satu kejadian.

3. Teman dan Keluarganya Mulai Mengenal Anda

Ketika seorang pria mulai menceritakan tentang Anda kepada teman dekat atau anggota keluarganya, hal tersebut bisa menunjukkan bahwa kehadiran Anda cukup berarti baginya.

Anda mungkin mendapati teman-temannya sudah mengenal nama Anda, mengetahui cerita tentang aktivitas Anda, atau menyapa dengan akrab ketika bertemu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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