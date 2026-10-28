Jika Kamu Menemukan 6 Tanda Ini pada Pasanganmu, Dia Mungkin adalah Pasangan yang Tepat

seseorang yang menemukan pasangan yang tepat / foto: Magnific/teksomolika

JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa pasangan yang tepat adalah seseorang yang membuat kita selalu bahagia.

Seseorang yang selalu mengerti kita, tidak pernah membuat kita kecewa, selalu romantis, dan tidak pernah terjadi pertengkaran.



Padahal, hubungan yang sehat tidak selalu seperti itu.



Dalam kehidupan nyata, pasangan yang tepat bukan berarti seseorang yang sempurna. Ia tetap memiliki kekurangan, bisa melakukan kesalahan, bisa berbeda pendapat denganmu, dan sesekali mungkin membuatmu kesal.



Namun, ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar perasaan berbunga-bunga.



Yaitu bagaimana kalian memperlakukan satu sama lain ketika hubungan mulai menghadapi kenyataan.



Psikologi hubungan menunjukkan bahwa kualitas hubungan lebih banyak terlihat dari pola interaksi sehari-hari: bagaimana pasangan berkomunikasi, menyelesaikan konflik, memberikan dukungan, menghargai batasan, dan membangun rasa aman.



Jadi, kalau kamu sedang bertanya-tanya, “Apakah dia benar-benar pasangan yang tepat untukku?”, mungkin kamu tidak perlu hanya melihat seberapa besar dia mencintaimu.



Cobalah melihat bagaimana hubungan kalian membuatmu menjalani kehidupan.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (28/10), terdapat enam tanda yang patut diperhatikan.



1. Kamu Bisa Menjadi Dirimu Sendiri Tanpa Takut Kehilangan Dia



Salah satu tanda hubungan yang sehat adalah adanya rasa aman secara emosional.



Kamu tidak merasa harus terus-menerus berpura-pura menjadi orang lain agar pasangan tetap menyukaimu.



Kamu bisa mengatakan bahwa kamu sedang lelah.



Kamu bisa mengakui ketika kamu melakukan kesalahan.



Kamu bisa memiliki pendapat yang berbeda.



Kamu bisa mengatakan, “Aku tidak suka kalau kamu melakukan itu,” tanpa langsung merasa hubunganmu akan berakhir.



Bahkan kamu bisa menunjukkan sisi dirimu yang tidak sempurna.



Ini penting karena hubungan yang sehat tidak seharusnya membuat seseorang merasa harus terus melakukan performance agar dicintai.



Ketika seseorang merasa aman dalam hubungan, ia biasanya lebih bebas untuk menunjukkan dirinya secara autentik.



Pasangan yang tepat bukanlah orang yang membuatmu berpikir:



“Aku harus menjadi seperti apa supaya dia tidak meninggalkanku?”



Melainkan seseorang yang membuatmu merasa:



“Aku bisa menjadi diriku sendiri, dan kita tetap bisa saling mencintai sambil terus bertumbuh.”



Tentu saja, menjadi diri sendiri bukan berarti bebas bersikap seenaknya.



Kejujuran tetap harus disertai rasa hormat.



Kamu tidak bisa menggunakan alasan “aku memang seperti ini” untuk membenarkan perilaku yang menyakiti pasangan.



Namun, ada perbedaan besar antara menjadi diri sendiri dan takut menjadi diri sendiri.



Kalau kamu merasa harus menyembunyikan hampir semua emosi, pendapat, kebutuhan, atau kelemahanmu karena takut pasangan marah, merendahkan, atau meninggalkanmu, itu patut menjadi bahan evaluasi.



Sebaliknya, jika kamu bisa berkata,



“Aku sedang tidak baik-baik saja.”



dan pasanganmu tidak langsung menghakimi,



itu adalah sesuatu yang sangat berharga.



Karena dalam hubungan jangka panjang, kamu tidak mungkin selalu terlihat kuat.



Akan ada hari ketika kamu lelah.



Akan ada masa ketika kamu gagal.



Akan ada saat ketika kamu bingung dengan hidupmu sendiri.



Pasangan yang tepat bukan hanya orang yang menyukai versi terbaik dirimu.



Ia juga mampu menerima kenyataan bahwa kamu adalah manusia yang memiliki kelemahan.



2. Kalian Bisa Bertengkar Tanpa Saling Menghancurkan



Banyak orang berpikir bahwa pasangan yang cocok adalah pasangan yang jarang bertengkar.



Padahal, perbedaan pendapat adalah hal yang sangat normal dalam hubungan.



Dua manusia dengan latar belakang, pengalaman, kebutuhan, dan cara berpikir yang berbeda hampir pasti akan mengalami konflik.



Yang lebih penting bukan apakah kalian pernah bertengkar, tetapi bagaimana kalian bertengkar.



Ketika terjadi masalah, apakah pasanganmu berusaha menyelesaikannya?



Atau ia sengaja menghukummu dengan diam?



Apakah kalian membicarakan masalah?



Atau setiap konflik berubah menjadi ajang mengungkit kesalahan masa lalu?



Apakah kalian berusaha memahami satu sama lain?



Atau masing-masing hanya ingin memenangkan argumen?



Hubungan yang sehat tidak selalu bebas konflik.



Namun, konflik dalam hubungan sehat cenderung memiliki batas.



Tidak ada kebutuhan untuk menghina.



Tidak ada ancaman yang sengaja digunakan untuk mengendalikan pasangan.



Tidak ada usaha mempermalukan pasangan.



Tidak ada permainan psikologis untuk membuat seseorang merasa bersalah hanya karena memiliki kebutuhan.



Yang ada adalah usaha untuk menemukan jalan keluar.



Kadang-kadang pasangan yang baik bahkan bisa mengatakan:



“Aku tidak setuju denganmu, tetapi aku ingin memahami kenapa kamu merasa seperti itu.”



Kalimat seperti ini terdengar sederhana.



Namun, di dalamnya ada sesuatu yang sangat penting: rasa hormat.



Kalian tidak harus memiliki pendapat yang sama untuk tetap saling menghargai.



Dan justru kemampuan untuk tetap menghargai pasangan ketika sedang marah merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam hubungan jangka panjang.



Lebih menarik lagi, pasangan yang sehat biasanya tidak berhenti pada pertengkaran.



Mereka melakukan perbaikan setelah konflik.



Mereka bisa meminta maaf.



Mereka bisa mengakui kesalahan.



Mereka bisa mencoba memperbaiki perilaku.



Dan yang paling penting, mereka tidak menggunakan satu kesalahan sebagai alasan untuk menghapus seluruh kebaikan pasangan.



Jadi, jangan hanya bertanya:



“Seberapa sering kami bertengkar?”



Tanyakan juga:



“Setelah bertengkar, apakah kami menjadi lebih memahami satu sama lain?”



Jika jawabannya sering kali iya, itu adalah pertanda yang jauh lebih berarti.



3. Dia Menghargai Batasanmu, Bukan Berusaha Mengendalikanmu



Cinta dan kontrol adalah dua hal yang berbeda.



Namun terkadang keduanya terlihat mirip.



Seseorang mungkin berkata:



“Aku melakukan ini karena aku sayang.”



Tetapi sebenarnya ia sedang berusaha mengontrol pasangannya.



Pasangan yang sehat memahami bahwa mencintai seseorang tidak berarti memiliki seluruh hidup orang tersebut.



Kamu tetap memiliki ruang pribadi.



Kamu tetap memiliki teman.



Kamu tetap memiliki keluarga.



Kamu tetap memiliki pekerjaan, minat, impian, dan waktu untuk dirimu sendiri.



Pasangan yang tepat tidak merasa terancam hanya karena kamu memiliki kehidupan di luar hubungan.



Ia memahami bahwa hubungan yang sehat terdiri dari dua individu yang memilih untuk berjalan bersama, bukan dua orang yang kehilangan identitas masing-masing.



Misalnya, ketika kamu mengatakan:



“Aku butuh waktu sendiri malam ini.”



Pasangan yang sehat mungkin merasa kecewa atau ingin memahami alasannya.



Namun ia tidak otomatis menganggapmu tidak mencintainya.



Ia juga tidak memaksamu untuk selalu tersedia.



Begitu pula ketika kamu mengatakan tidak nyaman terhadap sesuatu.



Pasangan yang sehat akan berusaha mendengarkan.



Ia mungkin tidak selalu langsung setuju.



Tetapi ia menganggap batasanmu sebagai sesuatu yang layak dihormati.



Ini juga berlaku sebaliknya.



Kamu pun harus menghormati batasan pasanganmu.



Karena hubungan yang sehat bukan tentang satu orang yang selalu mendapatkan apa yang ia inginkan.



Melainkan tentang dua orang yang belajar memahami kebutuhan satu sama lain.



Ada perbedaan antara:



“Aku ingin tahu kabarmu karena aku peduli.”



dan



“Kamu harus selalu memberi tahu aku karena aku berhak mengontrolmu.”



Ada perbedaan antara:



“Aku merasa cemburu dan ingin membicarakannya.”



dan



“Kamu tidak boleh berteman dengan siapa pun yang tidak kusukai.”



Ada perbedaan antara cinta yang memberikan rasa aman dan cinta yang menggunakan ketakutan sebagai alat kontrol.



Jika pasanganmu mampu menghargai batasanmu sekaligus mengomunikasikan batasannya sendiri, hubungan kalian memiliki fondasi yang jauh lebih sehat.



4. Dia Mendukung Pertumbuhanmu, Bukan Takut Kamu Berkembang



Pasangan yang tepat tidak selalu berkata:



“Aku ingin kamu tetap seperti sekarang.”



Sebaliknya, ia bisa berkata:



“Aku ingin melihat kamu berkembang.”



Ini adalah tanda yang sering kali tidak terlalu diperhatikan.



Padahal, manusia berubah.



Kamu mungkin memiliki impian baru.



Kariermu mungkin berubah.



Cara berpikirmu bisa berkembang.



Kamu mungkin ingin belajar sesuatu.



Kamu mungkin ingin memperbaiki kebiasaan.



Kamu mungkin ingin menjadi versi dirimu yang lebih baik.



Dalam hubungan yang sehat, pertumbuhan salah satu pasangan tidak otomatis dianggap sebagai ancaman bagi hubungan.



Pasanganmu tidak merasa harus mengecilkanmu agar dirinya merasa lebih besar.



Ia tidak merasa perlu meremehkan impianmu hanya karena ia sendiri belum memahami impian tersebut.



Sebaliknya, ia mungkin bertanya:



“Apa yang bisa aku lakukan supaya kamu lebih mudah mencapai tujuanmu?”



Dukungan tidak selalu berarti setuju dengan segala sesuatu.



Kadang-kadang pasangan yang baik justru berani memberikan masukan.



Tetapi perbedaannya adalah niat.



Ia memberikan kritik untuk membantu, bukan untuk menghancurkan rasa percaya dirimu.



Ia mengatakan:



“Menurutku kamu bisa mencoba cara lain.”



Bukan:



“Kamu memang tidak akan pernah berhasil.”



Ia ingin melihatmu tumbuh tanpa merasa bahwa pertumbuhanmu akan mengurangi nilainya sebagai pasangan.



Dan ini berlaku dua arah.



Kamu pun seharusnya mampu melihat keberhasilan pasangan tanpa merasa terancam.



Karena dalam hubungan yang matang, keberhasilan pasangan bukan kekalahanmu.



Kebahagiaan pasangan bukan sesuatu yang harus kamu lawan.



Justru kalian bisa menjadi dua orang yang saling mendorong untuk berkembang.



5. Kamu Merasa Aman, Bukan Terus-Menerus Cemas



Perasaan cinta memang bisa membuat seseorang berdebar.



Namun hubungan jangka panjang membutuhkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar rasa berdebar.



Yaitu rasa aman.



Coba perhatikan bagaimana perasaanmu setelah berinteraksi dengan pasangan.



Apakah sebagian besar waktu kamu merasa tenang?



Atau kamu terus-menerus menebak-nebak apa yang sebenarnya ia rasakan?



Apakah kamu selalu takut ia tiba-tiba berubah?



Apakah kamu takut mengatakan sesuatu karena khawatir ia akan meninggalkanmu?



Apakah kamu terus memeriksa pesan karena takut tidak dibalas?



Apakah kamu merasa harus terus membuktikan bahwa kamu layak dicintai?



Jika hubungan membuat seseorang terus-menerus berada dalam ketidakpastian, itu bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan.



Sebaliknya, hubungan yang sehat cenderung memberikan tingkat prediktabilitas dan keamanan emosional.



Bukan berarti pasanganmu harus selalu tersedia 24 jam.



Bukan berarti dia tidak boleh sibuk.



Bukan berarti kamu tidak boleh merasa cemburu atau khawatir.



Namun secara umum, kamu tahu bahwa hubungan tersebut memiliki dasar yang cukup stabil.



Ketika ada masalah, kalian membicarakannya.



Ketika pasangan sibuk, kamu tidak langsung menganggap dirinya sudah tidak mencintaimu.



Ketika terjadi kesalahpahaman, kalian memiliki cara untuk memperbaikinya.



Kamu tidak perlu terus hidup dalam mode:



“Apakah dia masih mencintaiku?”



Karena perilakunya secara konsisten memberikan alasan untuk percaya bahwa hubungan tersebut aman.



Rasa aman bukan berarti tidak pernah merasa takut kehilangan.



Rasa aman berarti kamu tahu bahwa ketika masalah muncul, kalian memiliki kemampuan untuk menghadapinya bersama.



Dan ada satu hal yang penting:



Kamu tidak seharusnya kehilangan ketenangan hanya untuk mempertahankan hubungan.



Hubungan yang baik memang membutuhkan usaha.



Tetapi usaha berbeda dengan hidup dalam kecemasan terus-menerus.



6. Kalian Memiliki Nilai dan Arah Hidup yang Cukup Sejalan



Chemistry memang penting.



Ketertarikan juga penting.



Perasaan nyaman juga penting.



Tetapi untuk hubungan jangka panjang, ada sesuatu yang sering kali jauh lebih menentukan:



kesesuaian nilai.



Kalian tidak harus memiliki kepribadian yang sama.



Bahkan kalian tidak harus memiliki semua hobi yang sama.



Seseorang bisa sangat ekstrover, sementara pasangannya lebih introver.



Seseorang mungkin suka bepergian, sementara pasangannya lebih senang berada di rumah.



Perbedaan seperti itu tidak otomatis menjadi masalah.



Yang lebih penting adalah pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendasar.



Bagaimana kalian memandang komitmen?



Bagaimana kalian memandang keluarga?



Bagaimana kalian memandang uang?



Bagaimana kalian ingin menjalani kehidupan?



Bagaimana kalian menyelesaikan masalah?



Bagaimana kalian memperlakukan orang lain?



Apa yang kalian anggap penting?



Bagaimana kalian melihat masa depan?



Misalnya, dua orang bisa sangat mencintai satu sama lain tetapi memiliki gambaran masa depan yang sangat berbeda.



Satu ingin memiliki anak.



Yang lain tidak.



Satu ingin tinggal dekat keluarga.



Yang lain ingin pindah ke negara lain.



Satu menginginkan gaya hidup sederhana.



Yang lain mengejar kehidupan yang sangat berbeda.



Dalam kondisi seperti itu, cinta saja belum tentu menyelesaikan perbedaan mendasar.



Karena hubungan jangka panjang bukan hanya tentang:



“Apakah aku mencintaimu?”



Tetapi juga:



“Apakah kehidupan yang ingin kita bangun dapat berjalan bersama?”



Pasangan yang tepat bukan selalu orang yang memiliki semua kesamaan denganmu.



Ia adalah seseorang yang perbedaan dengannya masih bisa dinegosiasikan tanpa mengorbankan hal-hal yang paling mendasar bagi kalian.



Jadi, Apakah Enam Tanda Ini Berarti Dia Pasti Jodohmu?



Tidak ada daftar psikologi yang bisa memberikan jaminan seratus persen bahwa seseorang adalah pasangan yang tepat.



Hubungan manusia jauh lebih kompleks daripada itu.



Bahkan pasangan yang sangat sehat pun akan mengalami masa sulit.



Akan ada kesalahpahaman.



Akan ada perubahan.



Akan ada masa ketika salah satu sedang tidak baik-baik saja.



Akan ada keputusan sulit yang harus dibuat bersama.



Karena itu, jangan mencari pasangan yang tidak pernah membuat kesalahan.



Carilah pasangan yang ketika melakukan kesalahan, mampu mengakuinya dan berusaha memperbaikinya.



Jangan hanya mencari seseorang yang membuatmu jatuh cinta.



Carilah seseorang yang dengannya kamu bisa membangun kehidupan yang sehat.



Jangan hanya bertanya apakah dia membuat jantungmu berdebar.



Tanyakan apakah kamu merasa aman bersamanya.



Jangan hanya melihat bagaimana ia memperlakukanmu ketika semuanya berjalan baik.



Perhatikan bagaimana ia memperlakukanmu ketika sedang marah, kecewa, lelah, atau menghadapi masalah.



Karena karakter seseorang sering kali terlihat bukan ketika hidup sedang mudah.



Tetapi ketika keadaan menjadi sulit.



Pada Akhirnya, Pasangan yang Tepat Bukanlah yang Sempurna



Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari seseorang yang sempurna.



Seseorang yang tidak pernah mengecewakan.



Tidak pernah salah.



Selalu romantis.



Selalu memahami.



Selalu tahu apa yang kita butuhkan.



Padahal, manusia seperti itu tidak ada.



Pasangan yang tepat juga akan memiliki kekurangan.



Ia mungkin terkadang salah memahami perasaanmu.



Ia mungkin lupa sesuatu yang penting.



Ia mungkin memiliki kebiasaan yang membuatmu kesal.



Ia juga akan memiliki hari-hari ketika dirinya sendiri sedang berjuang.



Namun ada perbedaan besar antara hubungan yang tidak sempurna dan hubungan yang tidak sehat.



Hubungan yang tidak sempurna masih memiliki rasa hormat.



Masih ada komunikasi.



Masih ada usaha memperbaiki kesalahan.



Masih ada ruang untuk bertumbuh.



Masih ada rasa aman.



Masih ada keinginan untuk memahami satu sama lain.



Dan yang paling penting, kamu tidak merasa harus kehilangan dirimu sendiri hanya untuk dicintai.



Jadi, jika pasanganmu memiliki enam tanda ini—membuatmu merasa aman menjadi diri sendiri, mampu menyelesaikan konflik dengan sehat, menghargai batasan, mendukung pertumbuhanmu, memberikan rasa aman secara emosional, serta memiliki nilai dan arah hidup yang cukup sejalan—mungkin kamu sedang memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar hubungan yang penuh chemistry.



Kamu mungkin sedang memiliki hubungan yang memiliki fondasi untuk bertumbuh.



Dan pada akhirnya, pasangan yang tepat bukanlah seseorang yang membuat hidupmu sempurna.



Ia adalah seseorang yang bersedia berjalan bersamamu ketika hidup tidak sempurna.



Seseorang yang tidak hanya hadir ketika kamu bahagia, tetapi juga mampu duduk bersamamu ketika hidup terasa berat.



Seseorang yang tidak berusaha mengubahmu menjadi orang lain, tetapi mendorongmu menjadi versi dirimu yang lebih baik.



Dan seseorang yang membuatmu bisa berkata:



“Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi aku tahu bahwa kita bisa membicarakannya, menghadapinya, dan tumbuh bersama.”



Mungkin itulah salah satu bentuk cinta yang paling dewasa.



Bukan cinta yang menjanjikan bahwa tidak akan pernah ada masalah.



Melainkan cinta yang berkata:



