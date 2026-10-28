Bukan Sekadar Mengantuk, Ini 7 Tanda Kurang Istirahat yang Memengaruhi Emosi

JawaPos.com – Tidur merupakan kebutuhan penting yang berperan dalam menjaga kesehatan fisik, kestabilan emosi, serta kemampuan berpikir. Ketika waktu istirahat tidak tercukupi, tubuh dapat menunjukkan berbagai tanda kelelahan yang mengganggu aktivitas sehari-hari.

Kurang tidur tidak selalu ditandai dengan rasa kantuk yang berat. Sebagian orang mungkin mulai mengalami kesulitan berkonsentrasi, lebih mudah tersinggung, atau merasa pekerjaan sederhana membutuhkan tenaga ekstra.

Kebutuhan tidur setiap orang bisa berbeda, bergantung pada usia, kondisi kesehatan, dan faktor lainnya. Bagi kebanyakan orang dewasa, durasi tidur yang dianjurkan berkisar tujuh hingga sembilan jam setiap malam. Karena itu, tidur kurang dari delapan jam tidak selalu berarti seseorang mengalami kekurangan tidur.

Meski demikian, kebiasaan tidur yang terlalu singkat dibandingkan kebutuhan tubuh dapat memengaruhi kondisi mental dan fisik. Dilansir dari Geediting.com, berikut tujuh ciri yang dapat dikaitkan dengan kelelahan akibat kurang tidur.

1. Tubuh Lebih Sensitif terhadap Perubahan Pola Tidur Setiap orang memiliki ritme sirkadian, yakni sistem jam biologis yang membantu mengatur siklus tidur dan bangun. Ritme ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk paparan cahaya, aktivitas harian, dan kebiasaan tidur.

Ketika waktu istirahat berkurang, sebagian orang dapat merasakan dampaknya dengan cepat. Tubuh terasa berat saat bangun, rasa kantuk muncul pada waktu yang tidak diharapkan, atau energi menurun sebelum aktivitas selesai.

Perubahan jadwal tidur juga dapat mengganggu kebiasaan tubuh untuk beristirahat dan kembali aktif pada waktu tertentu. Kondisi tersebut terkadang menyerupai rasa lelah setelah perjalanan jauh yang melintasi beberapa zona waktu.

Memahami pola tidur pribadi dapat membantu seseorang mengenali kapan tubuh membutuhkan istirahat tambahan. Dengan begitu, waktu tidur dapat disesuaikan agar kebutuhan tubuh tetap terpenuhi.

2. Konsentrasi dan Produktivitas Mulai Menurun Salah satu dampak yang sering muncul akibat kurang tidur adalah berkurangnya kemampuan untuk mempertahankan perhatian. Seseorang mungkin lebih mudah kehilangan fokus, kesulitan memahami informasi, atau membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan.