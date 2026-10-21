5 Tips Menyiapkan Sarapan Praktis di Tengah Kesibukan 

Ilustrasi sarapan. (Pexels.com)

JawaPos.com - Sarapan bisa disiapkan sejak malam untuk menghemat waktu pada pagi hari. Menyiapkan menu sederhana dengan kombinasi bahan yang tepat dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi sebelum memulai aktivitas.

Dilansir dari Feel Good Foodie pada Rabu (21/10), membagikan beragam inspirasi sarapan praktis seperti oatmeal, telur, smoothie, panekuk, hingga makanan yang dapat disiapkan terlebih dahulu. Selain itu, terdapat sejumlah trik untuk membuat sarapan lebih mudah, lezat, dan mengenyangkan.

Berikut lima tips yang dapat diterapkan untuk menyiapkan sarapan di tengah kesibukan.

1. Siapkan Menu Sarapan Sejak Malam

Menentukan menu sejak malam hari dapat membantu menghemat waktu pada pagi hari. Salah satu pilihan yang bisa dicoba adalah overnight oats, yakni oatmeal yang direndam dalam susu atau cairan lain dan disimpan di lemari pendingin semalaman.

Selain oatmeal, telur panggang dan panekuk juga dapat disiapkan dalam jumlah lebih banyak. Sebagian porsinya bisa disimpan untuk dikonsumsi pada hari berikutnya dengan memerhatikan cara penyimpanan yang aman.

2. Tambahkan Sumber Protein

Sarapan tidak harus terdiri atas makanan dalam porsi besar. Namun, pemilihan bahan yang tepat dapat membantu makanan lebih mengenyangkan.

Dengan menambahkan telur ke dalam oatmeal dapat meningkatkan kandungan protein. Kombinasi tersebut dapat menjadi alternatif bagi orang yang ingin mencoba variasi sarapan selain oatmeal dengan rasa manis.

3. Padukan Sarapan dengan Buah dan Sayuran

Buah dan sayuran dapat menjadi pelengkap untuk menambah variasi nutrisi dalam menu pagi. Pilihannya bisa berupa pisang, buah beri, bayam, tomat atau sayuran lain yang tersedia di rumah.

Buah-buahan tersebut dapat diolah menjadi smoothie yang dapat dicampurkan dengan yoghurt maupun susu. Menu ini dapat disiapkan dalam beberapa menit sehingga cocok bagi orang yang memiliki waktu terbatas.

Sementara itu, dapat memanfaatkan sisa sayuran dari menu sebelumnya untuk dicampurkan ke dalam telur. Cara ini dapat membantu mengurangi sisa makanan sekaligus membuat sarapan lebih bervariasi.

4. Pilih Menu yang Mudah Dibawa

Bagi mahasiswa dan pekerja yang harus berangkat pagi, sarapan praktis dapat menjadi solusi untuk menghemat waktu. Salah satu pilihannya adalah roti isi telur dan sayuran yang mudah dibungkus untuk dibawa.

Siapkan breakfast wrap menggunakan tortilla dan beberapa bahan isian. Telur, keju, dan sayuran dapat dipadukan sesuai selera, kemudian dimasak menggunakan wajan hingga bagian luarnya renyah.

Pilihan lainnya adalah smoothie yang disimpan dalam wadah tertutup. Meski praktis, makanan tetap perlu disiapkan dengan memerhatikan kebersihan dan suhu penyimpanan, terutama jika mengandung susu atau yoghurt.

5. Mulai dari Porsi Sederhana dan Variasikan Menu

Membangun kebiasaan sarapan tidak harus dimulai dengan menu yang rumit. Contohnya dimulai dari porsi kecil, seperti semangkuk buah atau minuman berbahan protein, kemudian menyesuaikannya dengan kebutuhan dan rasa lapar.

Tak hanya itu, variasi menu juga dapat membantu menghindari kebosanan. Oatmeal, telur, roti gandum, smoothie, dan panekuk dapat dijadikan pilihan secara bergantian.

Yang tidak kalah penting, kebutuhan sarapan setiap orang dapat berbeda. Karena itu, menu dan porsi sebaiknya disesuaikan dengan aktivitas, kondisi kesehatan, serta kebutuhan energi masing-masing.