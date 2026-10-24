Sering Dikonsumsi Pagi Hari, 5 Makanan Ini Ternyata Perlu Dibatasi saat Sarapan

JawaPos.com – Sarapan menjadi salah satu waktu makan yang penting untuk membantu tubuh memperoleh energi setelah beristirahat sepanjang malam. Pilihan menu yang tepat juga dapat mendukung konsentrasi dan membantu seseorang menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik.

Sayangnya, tidak semua makanan yang biasa disantap pada pagi hari memiliki kandungan gizi yang seimbang. Beberapa menu mengandung gula tambahan atau natrium dalam jumlah tinggi, sedangkan makanan lainnya memiliki kandungan serat yang relatif rendah.

Jika dikonsumsi secara berlebihan dan terlalu sering, pilihan makanan tersebut dapat memengaruhi keseimbangan pola makan serta kondisi kesehatan dalam jangka panjang.

Karena itu, penting untuk memperhatikan kandungan nutrisi dalam menu sarapan. Bukan berarti semua makanan tertentu harus dihindari sepenuhnya, tetapi Anda perlu menyesuaikan pilihan dengan kebutuhan tubuh dan kondisi kesehatan masing-masing.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima jenis makanan yang sebaiknya diperhatikan saat menyusun menu sarapan.

1. Buah Citrus Buah citrus, seperti jeruk, lemon, dan jeruk bali, dikenal kaya akan vitamin C serta berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh.

Meski demikian, buah-buahan yang memiliki tingkat keasaman tinggi dapat memicu rasa tidak nyaman pada sebagian orang, terutama mereka yang memiliki masalah asam lambung atau refluks.

Mengonsumsinya ketika perut kosong bukan berarti selalu berbahaya. Namun, bagi orang yang sensitif terhadap makanan asam, kebiasaan tersebut bisa menimbulkan sensasi perih atau mulas.

Sebagai alternatif, Anda dapat menikmati buah citrus setelah mengonsumsi makanan lain atau memilih buah yang lebih sesuai dengan kondisi pencernaan.