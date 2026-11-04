7 Alasan Mengapa Hubungan yang Bahagia Bisa Membuat Pasangan Bosan Menurut Psikologi

seseorang yang membuat pasangan bosan / foto: Magnific/kues1

JawaPos.com - Banyak orang menganggap bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang selalu dipenuhi kebahagiaan, kenyamanan, perhatian, dan kasih sayang. Ketika dua orang saling mencintai, jarang bertengkar, saling memahami, serta memiliki kehidupan yang stabil, hubungan tersebut sering dianggap sebagai hubungan ideal. Namun, ada satu fenomena menarik yang terkadang terjadi dalam hubungan asmara: justru ketika hubungan terasa terlalu bahagia dan semuanya berjalan baik-baik saja, salah satu atau bahkan kedua pasangan bisa mulai merasa bosan.

Kondisi ini mungkin terdengar bertentangan. Bagaimana mungkin hubungan yang tidak memiliki banyak masalah justru menimbulkan kejenuhan? Bukankah setiap orang menginginkan hubungan yang tenang, aman, dan jauh dari konflik?



Menurut psikologi, rasa bosan dalam hubungan tidak selalu muncul karena hilangnya cinta. Terkadang, kebosanan muncul karena manusia memiliki kebutuhan emosional yang tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan, tetapi juga variasi, tantangan, pengalaman baru, serta stimulasi emosional.



Hubungan yang terlalu mudah ditebak bisa membuat seseorang kehilangan rasa penasaran. Rutinitas yang terus berulang dapat mengurangi antusiasme, sementara kenyamanan yang berlebihan terkadang membuat pasangan lupa bahwa hubungan juga membutuhkan usaha untuk tetap terasa hidup.



Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa kebahagiaan dan kebosanan sebenarnya bisa hadir secara bersamaan. Seseorang bisa sangat menyayangi pasangannya, tetapi pada waktu yang sama merasa hubungan mereka mulai monoton.



Lantas, apa saja alasan mengapa hubungan yang bahagia bisa membuat pasangan bosan menurut psikologi?



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (4/11), terdapat tujuh penjelasannya.



1. Rutinitas yang Terlalu Sama Membuat Hubungan Kehilangan Sensasi Baru



Salah satu alasan paling umum mengapa hubungan yang bahagia bisa menimbulkan kebosanan adalah rutinitas yang terlalu monoton.



Pada awal hubungan, hampir semua hal terasa menarik. Mengirim pesan sederhana bisa membuat seseorang tersenyum. Mendengar suara pasangan terasa menyenangkan, sementara pertemuan singkat saja dapat menimbulkan perasaan bahagia yang sulit dijelaskan.



Namun, seiring berjalannya waktu, banyak pasangan mulai memiliki pola interaksi yang sama setiap hari. Bangun tidur saling mengirim pesan, membicarakan aktivitas sehari-hari, bertemu di tempat yang sama, menonton film yang sama, kemudian mengakhiri hari dengan percakapan yang hampir serupa.



Awalnya, rutinitas tersebut memberikan rasa nyaman. Akan tetapi, ketika tidak ada pengalaman baru yang menyertainya, hubungan bisa terasa seperti aktivitas yang berjalan secara otomatis.



Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan habituation atau habituasi, yaitu proses ketika seseorang menjadi kurang responsif terhadap stimulus yang terus-menerus muncul dalam pola yang sama.



Artinya, sesuatu yang awalnya terasa sangat menyenangkan bisa menjadi biasa saja karena terlalu sering dialami.



Bukan berarti pasangan sudah tidak menarik. Hanya saja, otak manusia cenderung memberikan respons yang lebih kuat terhadap pengalaman yang baru atau berbeda.



Misalnya, dahulu makan malam bersama pasangan terasa seperti momen istimewa. Namun, setelah dilakukan berulang kali dengan suasana dan aktivitas yang sama, kegiatan tersebut mungkin tidak lagi memberikan antusiasme seperti sebelumnya.



Bagaimana mengatasinya?



Pasangan tidak harus melakukan sesuatu yang mahal atau luar biasa untuk menghilangkan kebosanan. Mencoba restoran baru, melakukan perjalanan singkat, mempelajari keterampilan bersama, atau sekadar mengubah kebiasaan saat menghabiskan waktu berdua bisa memberikan pengalaman berbeda.



Hubungan yang sehat bukan berarti harus selalu penuh kejutan, tetapi tetap membutuhkan ruang untuk menciptakan kenangan baru.



2. Terlalu Nyaman Membuat Pasangan Berhenti Memberikan Usaha



Kenyamanan merupakan salah satu fondasi penting dalam hubungan romantis. Ketika seseorang merasa diterima apa adanya, tidak takut dihakimi, dan bisa menjadi dirinya sendiri, hubungan akan terasa lebih aman.



Namun, kenyamanan yang tidak diimbangi dengan usaha dapat berubah menjadi sikap terlalu santai terhadap hubungan.



Pada awal hubungan, seseorang biasanya berusaha menunjukkan sisi terbaiknya. Mereka lebih memperhatikan penampilan, berusaha mencari topik pembicaraan menarik, memberikan perhatian kecil, dan memikirkan cara membuat pasangan merasa istimewa.



Setelah hubungan berlangsung lama, sebagian orang mulai menganggap bahwa usaha tersebut tidak lagi diperlukan.



Mereka merasa pasangan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sehingga tidak perlu lagi memberikan perhatian seperti dahulu.



Akibatnya, hubungan tetap berjalan, tetapi kualitas interaksi perlahan menurun.



Dalam psikologi hubungan, komitmen jangka panjang tidak cukup hanya mengandalkan perasaan cinta. Hubungan juga membutuhkan perilaku yang secara konsisten menunjukkan kepedulian, penghargaan, dan keterlibatan emosional.



Ketika pasangan berhenti melakukan hal-hal kecil yang dahulu membuat hubungan terasa istimewa, salah satu pihak bisa mulai merasa kurang diperhatikan.



Misalnya, tidak lagi mengucapkan terima kasih, jarang memberikan pujian, tidak menunjukkan antusiasme ketika pasangan bercerita, atau menganggap kehadiran pasangan sebagai sesuatu yang sudah pasti.



Hal-hal tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat memengaruhi kedekatan emosional.



Bagaimana mengatasinya?



Jangan menganggap bahwa pasangan akan selalu merasa dicintai hanya karena hubungan sudah berlangsung lama.



Tetap berikan perhatian, apresiasi, dan usaha. Sesekali lakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa pasangan masih menjadi seseorang yang istimewa dalam hidup Anda.



Sebab, hubungan yang bahagia bukan hubungan yang tidak membutuhkan usaha, melainkan hubungan yang membuat kedua orang bersedia terus berusaha.



3. Tidak Ada Tantangan Emosional yang Membuat Hubungan Terasa Stagnan



Manusia tidak hanya membutuhkan rasa aman. Dalam banyak aspek kehidupan, manusia juga membutuhkan perkembangan, pencapaian, dan pengalaman yang membuat mereka merasa hidup.



Hal ini juga berlaku dalam hubungan romantis.



Ketika hubungan terlalu stabil tanpa adanya tujuan atau perkembangan bersama, pasangan bisa merasa bahwa kehidupan asmara mereka berjalan di tempat.



Tidak ada sesuatu yang sedang diperjuangkan bersama. Tidak ada pengalaman baru yang ingin dicapai. Bahkan, pembicaraan mengenai masa depan terkadang hanya menjadi pengulangan dari rencana yang sama.



Dalam teori kebutuhan psikologis atau Self-Determination Theory, manusia memiliki kebutuhan dasar berupa otonomi, kompetensi, dan keterhubungan atau relatedness.



Ketiga kebutuhan tersebut juga dapat berperan dalam kehidupan romantis.



Seseorang ingin merasa dekat dengan pasangannya, tetapi juga ingin tetap berkembang sebagai individu. Mereka ingin memiliki kesempatan untuk mencoba sesuatu, mencapai tujuan, dan merasakan bahwa kehidupannya terus bergerak maju.



Jika hubungan hanya berisi kenyamanan tanpa perkembangan, seseorang mungkin mulai merasa kehilangan gairah.



Contohnya, pasangan yang selalu menghabiskan waktu di rumah, membicarakan hal yang sama, dan tidak pernah mencoba aktivitas baru bisa mengalami kejenuhan meskipun tidak memiliki konflik berarti.



Bagaimana mengatasinya?



Bangun tujuan bersama yang membuat hubungan memiliki arah.



Misalnya, merencanakan perjalanan, menabung untuk sesuatu yang diimpikan, mengikuti kelas memasak, berolahraga bersama, atau mengembangkan proyek kecil.



Tujuan tersebut tidak harus besar. Yang terpenting adalah adanya pengalaman bahwa kalian sedang tumbuh dan membangun sesuatu bersama.



Hubungan yang sehat seharusnya menjadi tempat untuk berkembang, bukan tempat yang membuat kedua orang berhenti mengeksplorasi kehidupan.



4. Terlalu Bisa Menebak Pasangan Membuat Rasa Penasaran Menghilang



Rasa penasaran merupakan salah satu hal yang membuat hubungan romantis terasa menarik, terutama pada masa awal pendekatan.



Ketika baru mengenal seseorang, kita biasanya ingin mengetahui banyak hal tentang dirinya. Kita penasaran dengan pemikirannya, kebiasaannya, pengalaman masa lalu, impian, hingga cara mereka memandang kehidupan.



Namun, setelah bertahun-tahun bersama, sebagian pasangan merasa sudah mengetahui segalanya tentang satu sama lain.



Mereka merasa sudah bisa menebak apa yang akan dikatakan pasangan, bagaimana pasangan akan bereaksi, makanan apa yang disukai, hingga bagaimana pasangan mengambil keputusan.



Akibatnya, percakapan menjadi kurang menarik karena tidak ada lagi rasa ingin tahu yang kuat.



Padahal, manusia sebenarnya terus mengalami perubahan. Pengalaman hidup, lingkungan, pekerjaan, dan berbagai peristiwa dapat mengubah cara seseorang berpikir maupun merasakan sesuatu.



Masalahnya, sebagian pasangan berhenti mengenal satu sama lain karena menganggap proses tersebut sudah selesai.



Dalam psikologi hubungan, konsep self-expansion menjelaskan bahwa hubungan romantis dapat menjadi sumber perluasan diri. Melalui pasangan, seseorang bisa mendapatkan perspektif, pengalaman, dan identitas baru.



Ketika pasangan terus belajar mengenal satu sama lain, hubungan memiliki kesempatan untuk berkembang.



Sebaliknya, ketika rasa ingin tahu menghilang, interaksi dapat menjadi kurang mendalam.



Bagaimana mengatasinya?



Jangan berhenti mengajukan pertanyaan kepada pasangan.



Tanyakan apa yang sedang mereka pikirkan, apa yang ingin dicapai, pengalaman apa yang ingin dicoba, atau hal apa yang akhir-akhir ini membuat mereka tertarik.



Jangan berasumsi bahwa Anda sudah mengetahui seluruh isi pikiran pasangan hanya karena telah lama bersamanya.



Terkadang, mengenal seseorang bukanlah proses yang selesai ketika hubungan dimulai. Justru proses tersebut dapat berlangsung sepanjang hubungan.



5. Hubungan Terlalu Fokus pada Kenyamanan hingga Kehilangan Romantisme



Kenyamanan dan romantisme merupakan dua hal yang berbeda, meskipun keduanya dapat berjalan berdampingan.



Kenyamanan membuat seseorang merasa aman bersama pasangan. Sementara itu, romantisme membantu menciptakan suasana emosional yang membuat hubungan terasa istimewa.



Sayangnya, beberapa pasangan terlalu fokus membangun kenyamanan hingga tanpa sadar mengabaikan romantisme.



Mereka sudah terbiasa melakukan aktivitas bersama, tetapi jarang menciptakan momen yang memberikan kesan mendalam.



Tidak ada lagi kencan khusus, perhatian spontan, percakapan romantis, atau tindakan sederhana yang menunjukkan ketertarikan kepada pasangan.



Hubungan akhirnya lebih terasa seperti kehidupan dua orang yang berbagi rutinitas daripada hubungan romantis antara dua individu yang masih saling mengagumi.



Dalam psikologi, hal ini dapat dikaitkan dengan pentingnya responsiveness dan kedekatan emosional dalam hubungan.



Responsiveness mengacu pada sejauh mana seseorang merasa dipahami, dihargai, dan diperhatikan oleh pasangannya.



Ketika respons emosional tersebut tetap terjaga, pasangan cenderung merasa lebih dekat.



Namun, jika interaksi hanya berisi urusan praktis seperti pekerjaan rumah, keuangan, jadwal, dan kebutuhan sehari-hari, hubungan dapat kehilangan sebagian ruang untuk keintiman emosional.



Bagaimana mengatasinya?



Ciptakan kembali momen romantis tanpa harus menunggu hari ulang tahun atau perayaan tertentu.



Memberikan kejutan kecil, mengajak pasangan berkencan, mengirim pesan penuh perhatian, atau meluangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati bisa membantu menjaga kedekatan.



Romantisme tidak harus selalu mewah. Terkadang, perhatian sederhana yang dilakukan dengan tulus justru memiliki makna lebih besar.



6. Kurangnya Ruang Pribadi Membuat Hubungan Terasa Terlalu Melekat



Ada anggapan bahwa pasangan yang bahagia harus selalu melakukan segala sesuatu bersama-sama.



Mereka harus sering bertemu, selalu berkomunikasi, memiliki aktivitas yang sama, dan mengetahui hampir seluruh kegiatan satu sama lain.



Padahal, hubungan yang sehat tetap membutuhkan ruang pribadi.



Setiap orang memiliki kebutuhan untuk menikmati kehidupannya sendiri, mengejar minat pribadi, bertemu teman, mengembangkan karier, dan melakukan aktivitas yang memberikan kepuasan secara individual.



Jika seluruh kehidupan seseorang hanya berpusat pada pasangan, hubungan dapat kehilangan keseimbangan.



Kondisi ini terkadang membuat interaksi terasa berlebihan. Pasangan tidak memiliki cukup pengalaman individual untuk dibagikan, sehingga kehidupan bersama terasa semakin monoton.



Dalam psikologi, kebutuhan akan otonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kesejahteraan individu.



Otonomi bukan berarti tidak membutuhkan pasangan atau ingin hidup tanpa komitmen. Otonomi berarti seseorang tetap memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dan menjalani kehidupan pribadinya.



Menariknya, memiliki ruang pribadi justru dapat memberikan pengalaman baru yang nantinya bisa dibagikan kepada pasangan.



Misalnya, seseorang yang memiliki hobi fotografi mungkin menemukan pengalaman menarik ketika bepergian sendiri. Ketika kembali bertemu pasangan, ia memiliki cerita, perspektif, dan pengalaman baru untuk dibagikan.



Bagaimana mengatasinya?



Berikan kesempatan kepada masing-masing individu untuk memiliki kehidupan pribadi yang sehat.



Dukung pasangan mengejar hobinya, bertemu teman, atau mengembangkan kemampuan baru.



Jangan menganggap bahwa setiap aktivitas harus dilakukan bersama-sama agar hubungan tetap kuat.



Hubungan yang sehat bukan tentang dua orang yang kehilangan identitas masing-masing, melainkan dua individu yang tetap memiliki kehidupan sendiri sambil memilih untuk tumbuh bersama.



7. Terlalu Menganggap Kebahagiaan sebagai Sesuatu yang Harus Selalu Stabil



Alasan terakhir yang cukup menarik adalah ekspektasi bahwa hubungan bahagia harus selalu terasa menyenangkan.



Banyak orang memiliki gambaran bahwa ketika sudah menemukan pasangan yang tepat, mereka seharusnya selalu merasa bahagia, bersemangat, dan puas.



Padahal, perasaan manusia tidak bekerja seperti itu.



Dalam hubungan jangka panjang, ada masa ketika seseorang merasa sangat dekat dengan pasangan. Ada pula masa ketika hubungan terasa biasa saja, tidak terlalu romantis, bahkan sedikit membosankan.



Hal tersebut merupakan bagian yang cukup wajar dari dinamika hubungan.



Dalam psikologi, terdapat konsep hedonic adaptation, yaitu kecenderungan manusia untuk kembali menyesuaikan tingkat kebahagiaannya setelah mengalami perubahan atau peristiwa positif.



Misalnya, pada awal hubungan, seseorang mungkin merasa sangat bahagia karena akhirnya memiliki pasangan yang sesuai dengan harapannya.



Namun, setelah hubungan berlangsung lama, kebahagiaan tersebut perlahan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.



Apa yang dahulu terasa luar biasa kini menjadi sesuatu yang dianggap normal.



Inilah salah satu alasan mengapa seseorang bisa memiliki pasangan yang baik, hubungan yang stabil, dan kehidupan asmara yang relatif harmonis, tetapi tetap mengalami kejenuhan.



Bukan karena kebahagiaan tersebut hilang sepenuhnya, melainkan karena manusia terbiasa dengan hal-hal positif yang terus berulang.



Masalah muncul ketika seseorang salah mengartikan kebosanan sebagai tanda bahwa hubungan sudah tidak layak dipertahankan.



Padahal, rasa bosan tidak selalu berarti cinta telah berakhir.



Bagaimana mengatasinya?



Belajar membedakan antara kehilangan cinta dan mengalami kejenuhan sementara.



Jangan terburu-buru mengambil keputusan besar hanya karena hubungan sedang terasa monoton.



Cobalah mengevaluasi kebutuhan emosional masing-masing, membangun pengalaman baru, dan mengomunikasikan hal-hal yang mulai terasa kurang.



Selain itu, belajar menghargai hal-hal sederhana yang selama ini mungkin dianggap biasa juga dapat membantu menjaga kepuasan dalam hubungan.



Apakah Hubungan yang Bahagia Memang Bisa Membuat Pasangan Bosan?



Jawabannya adalah bisa.



Kebahagiaan, kenyamanan, dan kestabilan memang merupakan bagian penting dari hubungan yang sehat. Namun, ketiganya tidak selalu cukup untuk menjaga hubungan agar terus terasa menarik.



Manusia memiliki kebutuhan emosional yang beragam. Selain ingin merasa aman dan dicintai, manusia juga membutuhkan pengalaman baru, ruang untuk berkembang, kebebasan pribadi, serta hubungan emosional yang terus dipelihara.



Karena itu, hubungan yang bahagia tetap membutuhkan perhatian dan pembaruan.



Ada beberapa hal yang perlu diingat ketika menghadapi kebosanan dalam hubungan:



Bosan bukan berarti tidak cinta. Seseorang bisa tetap mencintai pasangannya meskipun sedang mengalami kejenuhan.



Kenyamanan tidak boleh berubah menjadi sikap mengabaikan. Hubungan tetap membutuhkan perhatian dan usaha.



Setiap pasangan membutuhkan perkembangan. Pengalaman baru dapat membantu menjaga hubungan agar tidak terasa monoton.



Ruang pribadi merupakan kebutuhan yang sehat. Kedekatan tidak harus berarti kehilangan kebebasan individual.



Komunikasi lebih penting daripada asumsi. Jangan langsung menyimpulkan bahwa pasangan sudah tidak tertarik hanya karena perilakunya berubah.



Jika kebosanan disertai dengan perasaan tidak dihargai, kesepian, konflik berulang, atau hilangnya keintiman yang berlangsung lama, pasangan sebaiknya membicarakannya secara terbuka. Jika diperlukan, bantuan konselor atau psikolog dapat membantu menemukan akar permasalahannya.



Kesimpulan



Hubungan yang bahagia ternyata tidak selalu terbebas dari kebosanan. Justru ketika dua orang sudah merasa sangat nyaman satu sama lain, mereka terkadang mulai melupakan pentingnya menjaga rasa penasaran, memberikan perhatian, dan menciptakan pengalaman baru.



Menurut berbagai konsep psikologi, kebosanan dalam hubungan dapat berkaitan dengan habituasi, kebutuhan akan stimulasi, perkembangan diri, otonomi, serta adaptasi terhadap pengalaman positif.



Namun, hal tersebut bukan berarti hubungan yang stabil harus selalu dibuat penuh drama agar tetap menarik.



Hubungan yang sehat tidak membutuhkan konflik terus-menerus, kecemburuan berlebihan, atau ketidakpastian untuk mempertahankan gairah.



Yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara rasa aman dan pengalaman baru, antara kebersamaan dan kebebasan pribadi, serta antara kenyamanan dan usaha untuk terus saling mengenal.



