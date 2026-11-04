Takut Dianggap Egois karena Menetapkan Batasan? Kenali Hubungan Rasa Bersalah dan Trauma Masa Kecil

Takut Dianggap Egois (magnific)

JawaPos.com - Pernah merasa bersalah hanya karena menolak permintaan seseorang atau memilih mengutamakan kebutuhan diri sendiri?

Bagi sebagian orang, mengatakan tidak justru memunculkan kecemasan dan ketakutan dianggap egois.

Perasaan tersebut terkadang begitu kuat hingga seseorang rela mengorbankan kebahagiaannya demi menyenangkan orang lain. Fenomena ini dibahas Sarah Emmerson, PsychD, yang diterbitkan Psychology Today.

Menurut Emmerson, rasa bersalah tidak selalu muncul karena seseorang benar-benar melakukan kesalahan.

Dalam beberapa situasi, perasaan tersebut justru berkaitan dengan keyakinan bahwa dirinya harus selalu bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain.

Seseorang mungkin mengetahui bahwa menetapkan batasan merupakan hal yang sehat, tetapi tetap merasa menjadi teman, anak, atau pasangan yang buruk ketika tidak bisa memenuhi harapan orang lain. Akibatnya, keinginan untuk menjaga hubungan sering kali mengalahkan kebutuhan pribadi.

Salah satu penyebabnya dapat berkaitan dengan pengalaman masa kecil. Emmerson menjelaskan konsep omnipotent responsibility guilt, yaitu perasaan bersalah yang muncul karena seseorang merasa memiliki tanggung jawab berlebihan terhadap emosi dan keadaan orang lain.

Anak yang tumbuh bersama orang tua dengan emosi tidak stabil atau sulit diprediksi terkadang belajar bahwa menjaga suasana hati orang tua merupakan tugas mereka.

Pola tersebut dapat terbawa hingga dewasa dan membentuk kebiasaan selalu mendahulukan perasaan orang lain.

Rasa bersalah sebenarnya memiliki fungsi positif dalam kehidupan sosial. Emosi ini dapat mendorong seseorang memperbaiki hubungan setelah melakukan kesalahan, meminta maaf, dan mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap orang lain.

Namun, ketika rasa bersalah muncul secara berlebihan, fungsinya justru berubah menjadi penghalang.

Seseorang bisa terus merasa bertanggung jawab atas masalah yang sebenarnya bukan kewajibannya, bahkan kesulitan merawat diri sendiri karena takut mengecewakan orang lain.

Untuk mengatasinya, Emmerson menyarankan agar seseorang tidak memaksakan diri menghilangkan rasa bersalah secara instan.