Takut Dianggap Egois karena Menetapkan Batasan? Kenali Hubungan Rasa Bersalah dan Trauma Masa Kecil

JawaPos.com - Pernah merasa bersalah hanya karena menolak permintaan seseorang atau memilih mengutamakan kebutuhan diri sendiri?
Bagi sebagian orang, mengatakan tidak justru memunculkan kecemasan dan ketakutan dianggap egois.
Perasaan tersebut terkadang begitu kuat hingga seseorang rela mengorbankan kebahagiaannya demi menyenangkan orang lain. Fenomena ini dibahas Sarah Emmerson, PsychD, yang diterbitkan Psychology Today.
Menurut Emmerson, rasa bersalah tidak selalu muncul karena seseorang benar-benar melakukan kesalahan.
Dalam beberapa situasi, perasaan tersebut justru berkaitan dengan keyakinan bahwa dirinya harus selalu bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain.
Seseorang mungkin mengetahui bahwa menetapkan batasan merupakan hal yang sehat, tetapi tetap merasa menjadi teman, anak, atau pasangan yang buruk ketika tidak bisa memenuhi harapan orang lain. Akibatnya, keinginan untuk menjaga hubungan sering kali mengalahkan kebutuhan pribadi.
Salah satu penyebabnya dapat berkaitan dengan pengalaman masa kecil. Emmerson menjelaskan konsep omnipotent responsibility guilt, yaitu perasaan bersalah yang muncul karena seseorang merasa memiliki tanggung jawab berlebihan terhadap emosi dan keadaan orang lain.
Anak yang tumbuh bersama orang tua dengan emosi tidak stabil atau sulit diprediksi terkadang belajar bahwa menjaga suasana hati orang tua merupakan tugas mereka.
Pola tersebut dapat terbawa hingga dewasa dan membentuk kebiasaan selalu mendahulukan perasaan orang lain.
Rasa bersalah sebenarnya memiliki fungsi positif dalam kehidupan sosial. Emosi ini dapat mendorong seseorang memperbaiki hubungan setelah melakukan kesalahan, meminta maaf, dan mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap orang lain.
Namun, ketika rasa bersalah muncul secara berlebihan, fungsinya justru berubah menjadi penghalang.
Seseorang bisa terus merasa bertanggung jawab atas masalah yang sebenarnya bukan kewajibannya, bahkan kesulitan merawat diri sendiri karena takut mengecewakan orang lain.
Untuk mengatasinya, Emmerson menyarankan agar seseorang tidak memaksakan diri menghilangkan rasa bersalah secara instan.
Memahami asal-usul emosi tersebut, mendapatkan bantuan profesional, serta mulai menetapkan batasan melalui langkah-langkah kecil dapat menjadi bagian dari proses perubahan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022