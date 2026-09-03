Mengapa Orang Tua Melarang Duduk di Depan Pintu Saat Malam Hari? Ternyata Ada Alasan di Balik Pamali

JawaPos.com – Pernahkah Anda mendapat teguran dari orang tua karena duduk terlalu lama di depan pintu rumah saat malam hari?

Bagi sebagian orang, teguran tersebut mungkin sudah akrab sejak masa kecil.

Ketika malam mulai turun dan seseorang duduk di ambang pintu, biasanya akan muncul peringatan sederhana dari orang tua.

“Jangan duduk di depan pintu malam-malam.”

Tidak jarang, larangan tersebut kemudian disertai cerita yang membuat anak-anak enggan membantah.

Ada yang mengatakan makhluk halus sering melewati pintu rumah pada malam hari. Ada pula yang percaya bahwa duduk di ambang pintu dapat mengundang energi buruk.

Di sejumlah daerah, kebiasaan itu bahkan dianggap sebagai pamali.

Lantas, benarkah larangan duduk di depan pintu pada malam hari berkaitan dengan dunia gaib?

Ataukah, seperti banyak pamali lainnya, terdapat pesan praktis yang sengaja disampaikan leluhur melalui cerita yang menyeramkan?