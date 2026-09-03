Mitos Bersiul di Malam Hari, Benarkah Bisa Memanggil Makhluk Tak Kasatmata?

JawaPos.com – Pernahkah Anda mendapat teguran ketika tanpa sadar bersiul pada malam hari?

“Jangan bersiul malam-malam!”

Kalimat tersebut mungkin terdengar tidak asing bagi banyak orang Indonesia.

Sejak kecil, sebagian orang sudah mendapat larangan serupa dari orang tua, kakek, nenek, atau orang-orang yang lebih tua di lingkungan tempat tinggalnya.

Alasannya pun beragam. Ada yang mengatakan bersiul pada malam hari dapat mengundang makhluk halus.

Ada pula yang percaya suara siulan bisa menarik perhatian penghuni dunia lain yang sedang melintas.

Bahkan, dalam sejumlah cerita yang berkembang dari mulut ke mulut, seseorang yang bersiul pada malam hari konon bisa mendengar siulan balasan.

Di situlah kisahnya menjadi semakin menyeramkan.

Sebab, pertanyaannya bukan lagi apakah seseorang boleh bersiul pada malam hari. Melainkan, siapa yang membalas siulan tersebut?