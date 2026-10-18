6 Tips Sukses Menggunakan Dating Apps bagi Perempuan di Atas 40 Tahun Menurut Psikologi

seseorang yang sukses menemukan pasangan di dating apps. (Magnific)

JawaPos.com - Memasuki usia 40 tahun ke atas bukan berarti kesempatan untuk menemukan pasangan yang cocok menjadi semakin kecil. Justru, bagi banyak perempuan, usia ini membawa sesuatu yang sangat berharga dalam dunia kencan: pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri, pengalaman hidup, kemampuan mengenali pola hubungan, serta kejelasan mengenai apa yang benar-benar diinginkan.



Namun, dunia dating apps memiliki dinamika yang berbeda dari cara orang bertemu pasangan pada masa lalu. Foto menjadi kesan pertama, percakapan berlangsung melalui layar, dan seseorang sering kali harus mengambil keputusan berdasarkan informasi yang sangat terbatas.



Bagi perempuan berusia di atas 40 tahun, situasi ini kadang dapat menimbulkan tantangan psikologis tersendiri. Ada kekhawatiran mengenai penampilan, usia, pengalaman hubungan sebelumnya, atau pertanyaan apakah masih banyak pria berkualitas yang tersedia.



Padahal, kesuksesan dalam dating apps tidak semata-mata ditentukan oleh usia atau penampilan fisik.



Dari perspektif psikologi, keberhasilan dalam mencari pasangan lebih berkaitan dengan self-awareness, pola pikir, kemampuan menetapkan batasan, regulasi emosi, dan kemampuan membangun hubungan yang sehat.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (17/10), terdapat enam tips yang dapat membantu perempuan berusia di atas 40 tahun menggunakan dating apps dengan lebih percaya diri dan efektif.



1. Jangan Menjual Diri sebagai "Perempuan 40+ yang Masih Menarik"—Tampilkan Siapa Diri Anda



Salah satu jebakan psikologis yang sering terjadi ketika seseorang memasuki dunia dating apps adalah terlalu fokus pada bagaimana dirinya dinilai orang lain.



Seorang perempuan mungkin berpikir:



"Apakah saya masih cukup cantik?"



"Apakah pria akan memilih saya dibandingkan perempuan yang lebih muda?"



"Apakah saya terlihat terlalu tua?"



Pikiran seperti ini dapat membuat seseorang memasuki dating apps dengan posisi psikologis yang defensif.



Padahal, tujuan dating apps bukanlah memenangkan kompetisi kecantikan.



Tujuannya adalah menemukan orang yang cocok.



Ada perbedaan besar antara keduanya.



Jika seseorang berusaha terlihat menarik bagi semua orang, ia mungkin akhirnya membuat profil yang terlalu generik. Sebaliknya, jika ia berusaha menunjukkan kepribadian dan kehidupannya yang sebenarnya, kemungkinan bertemu dengan orang yang memiliki kecocokan justru dapat meningkat.



Secara psikologis, konsep ini berkaitan dengan self-concept dan keaslian diri (authenticity).



Orang yang memiliki gambaran diri yang relatif sehat biasanya tidak terlalu bergantung pada validasi eksternal untuk menentukan nilai dirinya.



Karena itu, jangan membuat profil dengan pesan:



"Saya sudah berusia 40-an, tetapi masih bisa terlihat seperti perempuan 30-an."



Lebih baik komunikasikan:



"Saya menikmati kehidupan yang tenang, senang bepergian, menghargai percakapan yang bermakna, dan mencari seseorang yang juga serius membangun hubungan."



Pesannya berbeda.



Yang pertama berusaha mendapatkan persetujuan.



Yang kedua menunjukkan identitas.



Dan identitas jauh lebih berguna dalam proses memilih pasangan.



Foto juga sebaiknya menunjukkan kehidupan nyata



Tidak perlu menggunakan foto yang terlalu banyak diedit atau foto yang usianya sudah bertahun-tahun.



Gunakan beberapa foto yang menunjukkan wajah dengan jelas, gaya pribadi, aktivitas yang Anda sukai, dan kehidupan sehari-hari.



Mengapa?



Karena dating apps pada dasarnya adalah proses penyaringan awal.



Anda tidak membutuhkan semua orang tertarik kepada Anda.



Anda membutuhkan orang yang tepat tertarik kepada Anda.



2. Ganti Mindset dari "Apakah Dia Menyukai Saya?" Menjadi "Apakah Kami Cocok?"



Ini mungkin merupakan perubahan psikologis paling penting.



Banyak orang memasuki dating apps dengan pola pikir seperti sedang mengikuti wawancara kerja.



Mereka melihat profil seseorang dan kemudian bertanya:



"Apakah dia akan menyukai saya?"



"Apakah saya cukup menarik untuknya?"



"Bagaimana agar dia terus membalas pesan?"



Akibatnya, seluruh perhatian diarahkan kepada penilaian orang lain.



Padahal hubungan romantis bukanlah proses seseorang "memilih" Anda sementara Anda hanya menunggu hasilnya.



Anda juga memilih.



Cobalah mengganti pertanyaan:



"Apakah dia menyukai saya?"



menjadi:



"Apakah saya menyukai cara dia berkomunikasi?"



"Apakah nilai-nilai kami cocok?"



"Apakah saya merasa nyaman berbicara dengannya?"



"Apakah dia menghormati batasan saya?"



"Apakah kehidupan yang dia inginkan sesuai dengan kehidupan yang saya inginkan?"



Perubahan sederhana ini dapat memengaruhi kondisi psikologis secara signifikan.



Anda tidak lagi berada dalam posisi sebagai orang yang sedang "dinilai".



Anda menjadi seseorang yang sedang melakukan evaluasi terhadap kecocokan.



Dating apps bukan audisi



Bayangkan Anda sedang mencari rumah.



Anda tentu tidak hanya bertanya:



"Apakah pemilik rumah ini mau menjual kepada saya?"



Anda juga bertanya:



"Apakah rumah ini sesuai kebutuhan saya?"



Prinsip yang sama berlaku dalam dating.



Seseorang yang tampan, sukses, atau sangat populer belum tentu cocok menjadi pasangan.



Kecocokan jangka panjang biasanya membutuhkan lebih dari sekadar ketertarikan awal.



Karena itu, perempuan berusia 40 tahun ke atas justru memiliki keuntungan tertentu: pengalaman hidup dapat membantu seseorang membedakan antara chemistry sesaat dan compatibility yang nyata.



3. Jangan Terlalu Cepat Menginvestasikan Emosi Sebelum Mengenal Seseorang



Salah satu masalah umum dalam dating apps adalah emotional investment yang terlalu cepat.



Seseorang baru beberapa hari berkomunikasi, tetapi sudah mulai membayangkan hubungan, pernikahan, kehidupan bersama, bahkan masa depan.



Padahal, informasi yang dimiliki mungkin baru sebatas:



pekerjaan,



foto,



beberapa percakapan,



cerita tentang masa lalu,



dan kesan awal.



Otak manusia memang cenderung mengisi kekosongan informasi.



Ketika kita tidak mengetahui banyak hal tentang seseorang, kita sering kali membuat asumsi berdasarkan apa yang kita harapkan.



Dalam psikologi, kecenderungan seperti ini dapat berkaitan dengan projection dan halo effect.



Jika seseorang terlihat menarik dan komunikasinya menyenangkan, kita mungkin secara tidak sadar menganggap karakter lainnya juga positif.



Padahal belum tentu.



Biarkan hubungan berkembang berdasarkan bukti



Salah satu prinsip yang sehat adalah:



Jangan jatuh cinta pada potensi seseorang sebelum melihat perilakunya secara konsisten.



Misalnya, seseorang mengatakan:



"Saya pria yang sangat menghargai perempuan."



Itu informasi.



Tetapi apakah perilakunya menunjukkan hal yang sama?



Itulah bukti.



Jika ia mengatakan serius tetapi hanya muncul tengah malam, itu informasi.



Jika ia mengatakan menghargai batasan tetapi terus memaksa Anda melakukan sesuatu yang tidak nyaman, itu informasi.



Jika ia mengatakan ingin hubungan serius tetapi menghindari pembicaraan mengenai tujuan hubungan, itu juga informasi.



Perempuan yang lebih matang secara emosional biasanya tidak hanya mendengarkan kata-kata.



Ia memperhatikan konsistensi antara kata-kata dan tindakan.



4. Gunakan Batasan yang Jelas, Bukan Permainan Psikologis



Ada banyak nasihat dating di internet yang mengajarkan permainan seperti:



"Jangan balas terlalu cepat."



"Buat dia penasaran."



"Tunggu tiga hari sebelum bertemu."



"Jangan terlihat terlalu tertarik."



Sebagian strategi tersebut mungkin menciptakan ketegangan sesaat, tetapi bukan fondasi terbaik untuk hubungan sehat.



Dalam perspektif psikologi hubungan, komunikasi yang jelas dan batasan yang sehat jauh lebih bermanfaat.



Batasan bukan berarti bersikap dingin.



Batasan berarti mengetahui apa yang nyaman dan tidak nyaman bagi Anda.



Misalnya:



"Saya lebih nyaman berkomunikasi dulu sebelum bertemu langsung."



"Saya tidak nyaman dengan percakapan seksual pada tahap awal."



"Saya mencari hubungan yang serius, jadi saya ingin mengenal orang yang memiliki tujuan yang sama."



"Saya belum nyaman memberikan nomor pribadi sebelum kita saling mengenal lebih jauh."



Kalimat-kalimat seperti ini tidak perlu disampaikan dengan agresif.



Cukup jelas dan tenang.



Reaksi seseorang terhadap batasan adalah informasi penting



Ini bagian yang sangat penting.



Orang yang sehat secara emosional mungkin tidak selalu setuju dengan batasan Anda, tetapi biasanya dapat menghormatinya.



Sebaliknya, jika seseorang marah, mengejek, membuat Anda merasa bersalah, atau mencoba memanipulasi Anda karena Anda menetapkan batasan sederhana, perilaku tersebut patut diperhatikan.



Dengan kata lain:



Batasan bukan hanya untuk melindungi Anda. Batasan juga membantu Anda menyaring karakter seseorang.



5. Jangan Mengartikan Penolakan sebagai Penilaian terhadap Nilai Diri



Dating apps memiliki satu karakteristik yang cukup berat secara psikologis: rejection terjadi dengan sangat cepat dan berulang.



Seseorang dapat tidak membalas pesan.



Seseorang dapat menghilangkan match.



Seseorang dapat berhenti berkomunikasi setelah beberapa hari.



Seseorang dapat memilih orang lain.



Jika pengalaman seperti ini terjadi berulang kali, mudah bagi seseorang untuk mengambil kesimpulan:



"Mungkin saya sudah terlalu tua."



"Mungkin saya tidak cukup menarik."



"Tidak ada yang menginginkan saya."



Namun, kesimpulan tersebut sering kali jauh lebih besar daripada informasi yang sebenarnya tersedia.



Seseorang yang tidak membalas pesan hanya memberikan satu informasi:



Dia tidak melanjutkan interaksi tersebut.



Itu bukan bukti bahwa Anda tidak berharga.



Dating apps mempertemukan orang berdasarkan kombinasi preferensi, lokasi, waktu, algoritma, foto, gaya komunikasi, kebutuhan emosional, dan banyak faktor lainnya.



Tidak cocok dengan seseorang bukan berarti Anda gagal.



Pisahkan "rejection" dari "self-worth"



Ini merupakan keterampilan psikologis yang penting.



Anda bisa mengatakan kepada diri sendiri:



"Saya tidak cocok dengannya."



bukan:



"Saya tidak cukup baik untuknya."



Perbedaannya sangat besar.



Kalimat pertama menggambarkan ketidakcocokan.



Kalimat kedua menyerang identitas diri.



Jika setiap match diperlakukan sebagai referendum atas nilai diri, dating apps akan sangat melelahkan.



Sebaliknya, anggap setiap interaksi sebagai proses belajar.



Ada yang cocok.



Ada yang tidak.



Ada yang ternyata berbeda dari profilnya.



Ada yang menarik tetapi tidak kompatibel.



Dan ada pula yang ternyata jauh lebih cocok daripada dugaan awal.



6. Tetap Terbuka, tetapi Jangan Mengabaikan Standar



Ada dua ekstrem yang sering muncul ketika seseorang sudah mengalami beberapa hubungan yang gagal.



Ekstrem pertama adalah menjadi terlalu tertutup.



"Saya sudah pernah disakiti. Saya tidak akan percaya siapa pun lagi."



Ekstrem kedua adalah menjadi terlalu toleran.



"Yang penting ada yang mau dengan saya."



Keduanya dapat bermasalah.



Pendekatan yang lebih sehat adalah open-minded tetapi tetap memiliki standar.



Artinya, Anda bersedia mengenal seseorang yang mungkin tidak persis seperti gambaran pasangan ideal Anda, tetapi Anda tetap memiliki prinsip dasar yang tidak ingin dikompromikan.



Bedakan preferensi dan nilai fundamental



Misalnya:



Preferensi:



tinggi badan tertentu,



profesi tertentu,



hobi tertentu,



gaya berpakaian,



tipe kepribadian tertentu.



Hal-hal ini boleh fleksibel.



Tetapi ada hal yang lebih fundamental:



rasa hormat,



kejujuran,



kemampuan berkomunikasi,



tanggung jawab,



kesetiaan,



kematangan emosional,



tujuan hubungan yang sejalan,



dan penghormatan terhadap batasan.



Hal-hal tersebut sebaiknya tidak dikorbankan hanya karena seseorang terlihat menarik.



Justru semakin dewasa, seseorang biasanya semakin memahami perbedaan antara "saya ingin" dan "saya membutuhkan".



Pasangan ideal mungkin adalah seseorang yang romantis, sangat menarik, humoris, sukses, dan memiliki semua hobi yang sama.



Tetapi pasangan yang sehat mungkin lebih sederhana:



seseorang yang konsisten, menghormati Anda, dapat berkomunikasi dengan baik, bertanggung jawab, dan memiliki tujuan hidup yang kompatibel.



Itulah mengapa dating setelah usia 40 tidak harus dipandang sebagai "lebih sulit".



Dalam beberapa hal, justru dapat menjadi lebih terarah.



Anda mungkin tidak lagi mencari seseorang hanya karena merasa kesepian.



Anda bisa mencari seseorang karena benar-benar ingin membangun kehidupan bersama.



Bonus: Cara Menulis Profil Dating Apps yang Lebih Menarik Setelah Usia 40



Profil yang baik tidak perlu menceritakan seluruh hidup Anda.



Tujuannya adalah memberikan cukup informasi untuk membuat orang yang tepat merasa tertarik memulai percakapan.



Hindari profil yang terlalu negatif seperti:



"Tidak suka pria pembohong."



"Kalau cuma main-main jangan swipe."



"Sudah capek dengan pria yang tidak serius."



Walaupun pengalaman tersebut mungkin nyata, profil yang penuh larangan dapat memberikan kesan defensif.



Cobalah mengubahnya menjadi bahasa yang lebih positif.



Daripada:



"Tidak suka pria yang suka drama."



Lebih baik:



"Saya menghargai hubungan yang tenang, komunikatif, dan saling menghormati."



Daripada:



"Kalau tidak serius jangan hubungi."



Lebih baik:



"Saya tertarik mengenal seseorang yang terbuka terhadap hubungan yang serius dan berkembang secara alami."



Pesannya tetap sama, tetapi secara psikologis terasa lebih terbuka.



Kesimpulan: Kesuksesan Dating Setelah 40 Bukan Tentang Menjadi Lebih Muda



Salah satu kesalahan terbesar perempuan berusia di atas 40 tahun ketika memasuki dating apps adalah mencoba bersaing dengan perempuan yang lebih muda.



Padahal, Anda tidak perlu menjadi lebih muda.



Anda perlu menjadi lebih autentik, lebih sadar terhadap kebutuhan sendiri, dan lebih selektif terhadap siapa yang Anda izinkan masuk ke dalam kehidupan Anda.



Dating apps sebaiknya tidak digunakan untuk membuktikan bahwa Anda masih cukup menarik.



Gunakanlah sebagai alat untuk menemukan seseorang yang benar-benar cocok.



Enam prinsip yang dapat Anda pegang adalah:



Tampilkan diri yang autentik, bukan versi diri yang dibuat untuk mendapatkan validasi.



Jangan hanya bertanya apakah seseorang menyukai Anda—tanyakan apakah Anda menyukai dan cocok dengan dirinya.



Jangan menginvestasikan emosi terlalu cepat sebelum melihat konsistensi perilakunya.



Tetapkan batasan yang jelas dan gunakan respons seseorang terhadap batasan itu sebagai informasi tentang karakternya.



Jangan mengubah penolakan menjadi penilaian terhadap harga diri.



Tetap terbuka terhadap kemungkinan baru, tetapi jangan mengorbankan standar fundamental Anda.



Pada akhirnya, keberhasilan dalam dating apps bukanlah mendapatkan sebanyak mungkin matches.



Kesuksesan yang sebenarnya adalah menemukan seseorang yang membuat Anda tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain agar dicintai.



Karena setelah usia 40, mungkin pertanyaannya bukan lagi:



"Bagaimana caranya agar seseorang memilih saya?"



Melainkan:



"Siapa yang layak saya pilih untuk berjalan bersama saya?"



