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Dhiaz Asihing Pamartany
Minggu, 18 Oktober 2026 | 04.09 WIB

Jarang Disadari, 5 Kalimat Sederhana Ini Jadi Rahasia Hubungan Asmara yang Langgeng

Rahasia hubungan asmara langgeng (Pexels/Pavel Danilyuk) - Image

Rahasia hubungan asmara langgeng (Pexels/Pavel Danilyuk)

JawaPos.com - Hubungan asmara yang langgeng tidak hanya bergantung pada rasa cinta atau hadiah romantis.

Lima kalimat sederhana ini bisa membantu pasangan semakin dekat, saling memahami dan lebih kuat menghadapi masalah.

Meski terdengar sepele, cara berkomunikasi dapat memengaruhi keharmonisan hubungan.

Perbedaan pendapat dan kesibukan sehari-hari terkadang memicu pertengkaran. Karena itu, komunikasi yang terbuka dan saling menghargai penting untuk menjaga hubungan tetap sehat.

Berikut lima kalimat yang bisa dibiasakan bersama pasangan, sebagaimana dilansir dari Your Tango.

1. "Aku Bersyukur atas Semua yang Kamu Lakukan"

Ucapan terima kasih membuat pasangan merasa dihargai. Tidak harus untuk hal besar, perhatian kecil seperti mendengarkan cerita atau membantu pekerjaan rumah juga layak diapresiasi.

2. "Aku Senang Kita Bisa Membicarakan Ini"

Kalimat ini menunjukkan bahwa pasangan bisa berbicara secara terbuka tanpa takut dihakimi. Komunikasi yang baik membantu menyelesaikan kesalahpahaman sebelum menjadi masalah besar.

3. "Aku Mendengarkanmu dan Perasaanmu Bisa Dipahami"

Pasangan terkadang hanya ingin didengarkan, bukan langsung diberi nasihat. Memahami perasaannya dapat membuat pasangan merasa diperhatikan dan lebih nyaman untuk terbuka.

4. "Ada yang Bisa Aku Bantu?"

Menawarkan bantuan merupakan bentuk perhatian sederhana. Saat pasangan menghadapi masalah atau merasa lelah, dukungan kecil dapat membuatnya merasa tidak sendirian.

5. "Kita Akan Menemukan Jalan Keluar Bersama"

Setiap hubungan memiliki tantangan. Kalimat ini menunjukkan bahwa pasangan bersedia menghadapi masalah bersama dan mencari solusi tanpa membiarkan salah satu pihak berjuang sendirian.

Editor: Novia Tri Astuti
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