9 Tanda Halus Seseorang Diam-Diam Mulai Kehilangan Rasa Cinta, Meski Belum Mengatakannya Secara Langsung Menurut Psikologi

Karena itu, daripada terburu-buru mengambil kesimpulan, langkah yang paling sehat adalah membangun komunikasi yang jujur dan saling memahami. Sebab dalam banyak hubungan, masalah terbesar bukanlah hilangnya cinta secara tiba-tiba, melainkan ketika dua orang berhenti berusaha memahami satu sama lain sebelum semuanya terlambat.***