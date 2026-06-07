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Irfan Ferdiansyah
Senin, 8 Juni 2026 | 03.08 WIB

9 Tanda Halus Seseorang Diam-Diam Mulai Kehilangan Rasa Cinta, Meski Belum Mengatakannya Secara Langsung Menurut Psikologi

seseorang yang diam-diam kehilangan rasa cinta / foto: Magnific/Queenmoonlite Studio - Image

seseorang yang diam-diam kehilangan rasa cinta / foto: Magnific/Queenmoonlite Studio

Karena itu, daripada terburu-buru mengambil kesimpulan, langkah yang paling sehat adalah membangun komunikasi yang jujur dan saling memahami. Sebab dalam banyak hubungan, masalah terbesar bukanlah hilangnya cinta secara tiba-tiba, melainkan ketika dua orang berhenti berusaha memahami satu sama lain sebelum semuanya terlambat.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
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