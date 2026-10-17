Enam Tahun Setelah Bercerai, Jo Yoon Hee Buka Suara soal Ketakutan dan Keberaniannya

jo yoon hee (zapzee.net)

JawaPos.com - Jo Yoon Hee menarik perhatian setelah berbicara terbuka mengenai perceraian dari mantan suaminya, Lee Dong Gun.

Dalam sebuah video YouTube yang diunggah pada 14 Oktober 2026, ia berbincang bersama sahabatnya, Hwang Jung Eum dan Shim Yi Young, tentang kehidupan sebagai ibu, pengalaman pribadi, serta perjalanan menghadapi perubahan besar dalam hidup. Jo mengakui bahwa keputusan untuk bercerai bukanlah sesuatu yang mudah baginya.

Menurut laporan Zapzee, percakapan tersebut bermula ketika ketiganya membahas pengalaman membesarkan anak.

Hwang Jung Eum kemudian mengungkapkan bahwa dirinya terkejut saat mendengar kabar perceraian Jo pada 2020.

Ia menilai Jo sebagai sosok yang berani karena perceraian, terlebih bagi seorang aktris, dapat membawa tekanan emosional sekaligus kekhawatiran terhadap keberlangsungan karier.

Menanggapi perkataan sahabatnya, Jo mengakui bahwa dirinya sebenarnya merasa takut saat menghadapi perceraian. Ia bahkan mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyadari memiliki keberanian sebesar itu.

Pengakuan tersebut memperlihatkan sisi personal Jo yang selama ini tidak banyak diketahui publik, terutama mengenai pergulatan emosional di balik keputusan penting dalam kehidupannya.

Jo juga berbicara tentang keinginannya menjadi ibu yang sesuai dengan harapan putrinya, Roa. Ia menyadari bahwa setiap anak mungkin memiliki gambaran tersendiri mengenai sosok ibu yang mereka inginkan.

Karena itu, Jo berusaha memahami kebutuhan putrinya meskipun mengakui bahwa menjadi orang tua bukanlah hal yang selalu mudah. Hwang Jung Eum pun memuji Jo karena mampu membesarkan Roa dengan baik.

Jo Yoon Hee dan Lee Dong Gun menikah pada 2017 setelah bertemu melalui drama The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop.

Keduanya dikaruniai seorang putri sebelum mengumumkan perceraian pada 2020. Kini, setelah enam tahun melewati perpisahan tersebut, Jo tampak lebih terbuka membicarakan pengalaman hidupnya.