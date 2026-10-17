Enam Tahun Setelah Bercerai, Jo Yoon Hee Buka Suara soal Ketakutan dan Keberaniannya

JawaPos.com - Jo Yoon Hee menarik perhatian setelah berbicara terbuka mengenai perceraian dari mantan suaminya, Lee Dong Gun.
Dalam sebuah video YouTube yang diunggah pada 14 Oktober 2026, ia berbincang bersama sahabatnya, Hwang Jung Eum dan Shim Yi Young, tentang kehidupan sebagai ibu, pengalaman pribadi, serta perjalanan menghadapi perubahan besar dalam hidup. Jo mengakui bahwa keputusan untuk bercerai bukanlah sesuatu yang mudah baginya.
Menurut laporan Zapzee, percakapan tersebut bermula ketika ketiganya membahas pengalaman membesarkan anak.
Hwang Jung Eum kemudian mengungkapkan bahwa dirinya terkejut saat mendengar kabar perceraian Jo pada 2020.
Ia menilai Jo sebagai sosok yang berani karena perceraian, terlebih bagi seorang aktris, dapat membawa tekanan emosional sekaligus kekhawatiran terhadap keberlangsungan karier.
Menanggapi perkataan sahabatnya, Jo mengakui bahwa dirinya sebenarnya merasa takut saat menghadapi perceraian. Ia bahkan mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyadari memiliki keberanian sebesar itu.
Pengakuan tersebut memperlihatkan sisi personal Jo yang selama ini tidak banyak diketahui publik, terutama mengenai pergulatan emosional di balik keputusan penting dalam kehidupannya.
Jo juga berbicara tentang keinginannya menjadi ibu yang sesuai dengan harapan putrinya, Roa. Ia menyadari bahwa setiap anak mungkin memiliki gambaran tersendiri mengenai sosok ibu yang mereka inginkan.
Karena itu, Jo berusaha memahami kebutuhan putrinya meskipun mengakui bahwa menjadi orang tua bukanlah hal yang selalu mudah. Hwang Jung Eum pun memuji Jo karena mampu membesarkan Roa dengan baik.
Jo Yoon Hee dan Lee Dong Gun menikah pada 2017 setelah bertemu melalui drama The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop.
Keduanya dikaruniai seorang putri sebelum mengumumkan perceraian pada 2020. Kini, setelah enam tahun melewati perpisahan tersebut, Jo tampak lebih terbuka membicarakan pengalaman hidupnya.
Kisahnya menjadi pengingat bahwa keberanian tidak selalu berarti tidak merasa takut, tetapi juga kemampuan untuk menghadapi keadaan sulit dan terus melangkah demi diri sendiri serta keluarga.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022