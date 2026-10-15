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Cicilia Margarettha
Jumat, 16 Oktober 2026 | 06.42 WIB

Orang Kreatif di Lingkungan Kerja Korporat: Ini 9 Tantangan yang Sering Muncul

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Ilustrasi pekerja kreatif yang jenuh di lingkungan kantor korporat / pexels

JawaPos.com – Banyak perusahaan mengaku menginginkan karyawan kreatif yang mampu menghadirkan ide-ide segar, menawarkan perspektif berbeda, dan menemukan solusi inovatif untuk berbagai persoalan.

Keinginan tersebut tidak selalu diimbangi dengan lingkungan kerja yang mendukung kebebasan berpikir dan bereksperimen.

Bagi orang kreatif, lingkungan kerja yang terlalu kaku dapat menjadi sumber tekanan dan stres kerja.

Mereka mungkin menghabiskan banyak energi untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang ketat, memenuhi prosedur berlapis, atau mengikuti pola kerja yang tidak memberikan ruang bagi eksplorasi.

Akibat stres kerja, mereka bisa merasa kelelahan secara mental bahkan sebelum memperoleh kesempatan untuk menyampaikan gagasan terbaiknya.

Pada dasarnya, kreativitas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghasilkan ide yang unik.

Kreativitas juga membutuhkan ruang untuk bertanya, mencoba pendekatan baru, mengevaluasi kegagalan, dan melihat suatu persoalan dari sudut pandang yang berbeda.

Ketika setiap keputusan harus mengikuti prosedur yang panjang atau setiap gagasan baru langsung ditolak karena dianggap menyimpang dari kebiasaan, motivasi untuk berinovasi dapat perlahan menurun.

Melansir dari laman YourTango pada Kamis (15/10), menyebut stres membuat orang lebih sulit berpikir kreatif, terutama di lingkungan yang kaku.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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