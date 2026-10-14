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Cicilia Margarettha
Kamis, 15 Oktober 2026 | 03.18 WIB

8 Trik Mengoptimalkan Profil LinkedIn agar Dilirik Rekruter: Layak Dicoba

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Ilustrasi perbarui profil LinkedIn / foto: pexels.com

JawaPos.com - Mengirim puluhan lamaran sering berakhir tanpa kabar. Di tengah persaingan yang ketat dan penggunaan AI dalam rekrutmen, cara mencari kerja ikut berubah.

Profil LinkedIn yang tepat bisa membuat rekruter yang menghubungi Anda lebih dulu dari pada kandidat lain.

Profil yang dioptimalkan membantu Anda muncul saat recruiter mencari kandidat dengan kata kunci tertentu dan banyak orang belum memanfaatkannya.

Berikut delapan trik yang dinilai layak Anda coba dalam mengoptimalkan peluang mendapatkan pekerjaan lewat Linkedin.

Melansir dari laman YourTango pada Rabu (14/10), menyebutkan delapan trik mengoptimalkan Linkedin Agar dilirik recruiter.

  1. Aktifkan Open to Work

Fitur ini membantu recruiter menyaring kandidat yang aktif mencari kerja, dan bisa diatur agar hanya recruiter yang melihatnya.

  1. Pertimbangkan tidak mencantumkan gelar tinggi di nama atau judul

Gelar seperti MBA atau Ph.D. bisa membuat pelamar dicap terlalu berkualifikasi. Tentu hal ini bergantung bidang, karena sebagian pekerjaan mewajibkannya.

  1. Cantumkan dua jabatan di headline

Satu jabatan yang sudah Anda jalani dan satu yang Anda incar, supaya peluang dipertimbangkan lebih luas.

  1. Optimalkan bagian About dan Top Skills

Bagian ini kaya kata kunci yang dipakai recruiter dan AI. Bila bingung, Anda bisa meminta bantuan alat AI membuat draf, lalu sesuaikan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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