8 Trik Mengoptimalkan Profil LinkedIn agar Dilirik Rekruter: Layak Dicoba

JawaPos.com - Mengirim puluhan lamaran sering berakhir tanpa kabar. Di tengah persaingan yang ketat dan penggunaan AI dalam rekrutmen, cara mencari kerja ikut berubah.
Profil LinkedIn yang tepat bisa membuat rekruter yang menghubungi Anda lebih dulu dari pada kandidat lain.
Profil yang dioptimalkan membantu Anda muncul saat recruiter mencari kandidat dengan kata kunci tertentu dan banyak orang belum memanfaatkannya.
Berikut delapan trik yang dinilai layak Anda coba dalam mengoptimalkan peluang mendapatkan pekerjaan lewat Linkedin.
Melansir dari laman YourTango pada Rabu (14/10), menyebutkan delapan trik mengoptimalkan Linkedin Agar dilirik recruiter.
Fitur ini membantu recruiter menyaring kandidat yang aktif mencari kerja, dan bisa diatur agar hanya recruiter yang melihatnya.
Gelar seperti MBA atau Ph.D. bisa membuat pelamar dicap terlalu berkualifikasi. Tentu hal ini bergantung bidang, karena sebagian pekerjaan mewajibkannya.
Satu jabatan yang sudah Anda jalani dan satu yang Anda incar, supaya peluang dipertimbangkan lebih luas.
Bagian ini kaya kata kunci yang dipakai recruiter dan AI. Bila bingung, Anda bisa meminta bantuan alat AI membuat draf, lalu sesuaikan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah
Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022