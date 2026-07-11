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Rabbany Wanadriani
Minggu, 12 Juli 2026 | 03.20 WIB

5 Cara Efektif Mengusir Semut dari Rumah agar Tidak Kembali Lagi

ilustrasi semut di rumah. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi semut di rumah. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Keberadaan semut yang berkeliaran di berbagai area rumah sering kali menjadi masalah yang mengganggu. Terlebih jika serangga kecil ini mulai memenuhi dapur atau ruangan lain, kondisi tersebut dapat membuat rumah terasa kurang nyaman dan tidak higienis.

Semut biasanya masuk ke dalam rumah karena mencari sumber makanan, terutama sisa makanan manis atau tempat yang cocok untuk membuat sarang. Jika tidak segera ditangani, jumlahnya dapat semakin bertambah dan sulit dikendalikan.

Mengutip English Jagran, berikut lima cara praktis dan efektif untuk membantu membasmi semut di dapur maupun area lain di dalam rumah.

 1. Cuka putih

Anda dapat menggunakan cuka putih untuk mengusir semut dari rumah.

Untuk menggunakan cuka, Anda perlu membuat campuran cuka dan air dengan perbandingan 1:1 dan menggunakan air tersebut untuk membersihkan lantai, permukaan keras, dan tempat-tempat lain yang dapat menjadi habitat semut.

Cuka putih bertindak sebagai pengusir yang efektif dan bau kuat dapat mengganggu semut.

2. Jus lemon

Air lemon merupakan obat untuk mengusir semut. Kandungan asam sitrat dalam air lemon bekerja efektif untuk mengusir semut dari rumah.

Anda dapat memeras air lemon di dapur, ruang makan, dan tempat lain untuk mencegah semut memasuki area tersebut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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