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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 14 Oktober 2026 | 19.50 WIB

8 Nilai Inti yang Umumnya Dimiliki Pasangan dalam Hubungan yang Benar-Benar Sehat

Pasangan dengan value yang sama (magnific) - Image

Pasangan dengan value yang sama (magnific)

 

JawaPos.com - Hubungan asmara yang sehat tidak hanya ditentukan oleh besarnya rasa cinta atau seberapa sering pasangan mengungkapkan kerinduan. 

Di balik hubungan yang mampu bertahan dan berkembang, biasanya terdapat nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. 

Nilai tersebut membantu pasangan menghadapi perbedaan, menjaga kepercayaan, serta membangun kedekatan tanpa kehilangan jati diri masing-masing.

Setiap pasangan tentu memiliki karakter, latar belakang, dan cara menunjukkan kasih sayang yang berbeda. 

Namun, hubungan yang kuat umumnya ditandai oleh kemampuan untuk saling menghormati, memahami perasaan satu sama lain, berkomunikasi secara terbuka, dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri. 

Nilai-nilai ini tidak berarti pasangan harus selalu sepakat atau terhindar dari konflik. 

Justru, nilai bersama membantu mereka menyelesaikan persoalan dengan cara yang tidak merusak rasa aman dan kepercayaan.

Lantas, apa saja nilai inti yang umumnya dimiliki pasangan dalam hubungan yang benar-benar sehat? 

Mengenalinya dapat membantu seseorang mengevaluasi kualitas hubungan yang sedang dijalani sekaligus memahami hal-hal yang perlu dijaga agar kedekatan tetap tumbuh secara positif.

Dilansir dari Your Tango, terdapat sejumlah nilai penting yang dapat menjadi fondasi hubungan asmara yang sehat, mulai dari persahabatan hingga komunikasi.

Berikut delapan nilai inti yang patut diperhatikan dalam membangun hubungan yang saling mendukung dan menghargai.

1. Persahabatan dan Kebersamaan

Salah satu nilai inti dalam hubungan yang benar-benar sehat adalah persahabatan. Pasangan tidak hanya berperan sebagai kekasih, tetapi juga menjadi teman yang membuat satu sama lain merasa nyaman untuk berbagi cerita, menikmati waktu bersama, dan menjalani kehidupan sehari-hari.

Kedekatan semacam ini memberikan fondasi yang lebih kuat daripada hubungan yang hanya bergantung pada ketertarikan romantis.

Ketika persahabatan tumbuh di dalam hubungan, pasangan dapat menikmati kebersamaan tanpa harus selalu melakukan sesuatu yang istimewa.

Percakapan sederhana, kegiatan sehari-hari, atau waktu santai bersama tetap memiliki arti karena keduanya menikmati kehadiran satu sama lain. Mereka tidak harus terus-menerus mencari pengalaman romantis untuk mempertahankan kedekatan.

Editor: Novia Tri Astuti
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