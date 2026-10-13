Jangan Tunggu Sakit, Lakukan Tes 30 Detik Ini untuk Cek Kebugaran Tubuh

JawaPos.com – Bangun dari kursi yang dulu terasa mudah, kini mungkin membutuhkan tenaga lebih besar.
Banyak orang menganggap perubahan ini sebagai bagian alami dari proses penuaan. Padahal, kemampuan berdiri dan duduk juga bisa memberikan gambaran tentang kekuatan otot, keseimbangan, dan kebugaran tubuh.
Ada tes sederhana yang dapat membantu menilai kemampuan tersebut, yaitu tes duduk berdiri selama 30 detik.
Tes sederhana ini tidak membutuhkan alat mahal dan bisa dilakukan di rumah dengan kursi yang kokoh.
Melalui gerakan sederhana ini, Anda dapat mengetahui berapa kali mampu berdiri dan duduk kembali dalam waktu yang ditentukan.
Namun, hasilnya perlu dipahami dengan tepat dan tes ini bukan alat untuk mendiagnosis penyakit, melainkan salah satu cara untuk memantau kemampuan fisik.
Berikut cara melakukannya dengan aman, cara membaca hasilnya, serta hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak salah menafsirkan hasil tes.
Melansir dari laman YourTango pada Selasa (13/10), tes duduk berdiri 30 detik dipakai di klinik dan layanan komunitas, terutama untuk menilai kesehatan lansia.
Tes ini memberi gambaran tentang kekuatan, keseimbangan, dan fleksibilitas, serta tes ini juga membantu mengenali orang yang berisiko jatuh.
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