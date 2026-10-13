Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Cicilia Margarettha
Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.58 WIB

Jangan Tunggu Sakit, Lakukan Tes 30 Detik Ini untuk Cek Kebugaran Tubuh

Gambar utama - Image
Ilustrasi seorang perempuan melakukan tes duduk berdiri dari kursi / foto: pexels.com

JawaPos.com – Bangun dari kursi yang dulu terasa mudah, kini mungkin membutuhkan tenaga lebih besar.

Banyak orang menganggap perubahan ini sebagai bagian alami dari proses penuaan. Padahal, kemampuan berdiri dan duduk juga bisa memberikan gambaran tentang kekuatan otot, keseimbangan, dan kebugaran tubuh.

Ada tes sederhana yang dapat membantu menilai kemampuan tersebut, yaitu tes duduk berdiri selama 30 detik.

Tes sederhana ini tidak membutuhkan alat mahal dan bisa dilakukan di rumah dengan kursi yang kokoh.

Melalui gerakan sederhana ini, Anda dapat mengetahui berapa kali mampu berdiri dan duduk kembali dalam waktu yang ditentukan.

Namun, hasilnya perlu dipahami dengan tepat dan tes ini bukan alat untuk mendiagnosis penyakit, melainkan salah satu cara untuk memantau kemampuan fisik.

Berikut cara melakukannya dengan aman, cara membaca hasilnya, serta hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak salah menafsirkan hasil tes.

Melansir dari laman YourTango pada Selasa (13/10), tes duduk berdiri 30 detik dipakai di klinik dan layanan komunitas, terutama untuk menilai kesehatan lansia.

Tes ini memberi gambaran tentang kekuatan, keseimbangan, dan fleksibilitas, serta tes ini juga membantu mengenali orang yang berisiko jatuh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Kebiasaan Atlet Elit Menjaga Kebugaran Tubuh di Luar Pertandingan, Bisa Ditiru! - Image
Kesehatan

6 Kebiasaan Atlet Elit Menjaga Kebugaran Tubuh di Luar Pertandingan, Bisa Ditiru!

Selasa, 21 Juli 2026 | 06.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore