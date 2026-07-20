6 Kebiasaan Atlet Elit Menjaga Kebugaran Tubuh di Luar Pertandingan, Bisa Ditiru!

JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa atlet-atlet olahraga yang memiliki performa luar biasa di lapangan memiliki kebiasaan yang amat ketat dan berat.

Padahal, menjaga kebugaran tubuh agar selalu siap saat bertanding ternyata tidak selalu bergantung pada latihan berat.

Menurut Vice President of Health and Wellness Herbalife, Dr. Luigi Gratton, atlet elit justru membangun performa terbaik mereka melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten, bahkan saat tidak sedang bertanding atau berlatih.

Dr. Luigi menjelaskan, fondasi keberhasilan atlet dibangun dari rutinitas harian, seperti pola makan, tidur, hidrasi, hingga pemulihan aktif.

Kabar baiknya, kebiasaan tersebut juga dapat diterapkan oleh masyarakat umum untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan energi sehari-hari.

"Berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun di bidang nutrisi performa olahraga, saya memahami bahwa kebiasaan yang membuat atlet elit benar-benar unggul bukanlah hal-hal yang terlihat spektakuler. Justru, yang membedakan mereka adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, bahkan pada hari-hari ketika tidak ada yang memperhatikan," ujar Dr. Luigi, Senin (20/7).

Berikut enam kebiasaan atlet elit yang bisa ditiru. 1. Mengonsumsi Protein di Setiap Waktu Makan

Menurut Dr. Luigi, atlet profesional tidak hanya mengandalkan protein setelah berolahraga. Mereka membagi asupan protein sekitar 20–40 gram setiap tiga hingga empat jam, dengan target sekitar 30 gram sebelum atau sesudah latihan.

Protein berperan penting dalam menjaga massa otot, mendukung sistem kekebalan tubuh, membantu pembentukan enzim dan hormon, serta memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga membantu mengontrol pola makan.