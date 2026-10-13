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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 13 Oktober 2026 | 18.44 WIB

6 Tanda Kamu Mampu Membaca Karakter Orang Lain tanpa Kemampuan Supranatural

Ilustrasi pergi ke psikiater. (Magnific) - Image

Ilustrasi pergi ke psikiater. (Magnific)

JawaPos.com - Seseorang yang mampu membaca karakter orang lain terkadang dapat membuat anda takjub.

Mereka seolah-olah memiliki intuisi yang kuat atau bahkan indera keenam untuk memahami orang disekitarnya. 

Namun, kemampuan tersebut ternyata tidak selalu berkaitan dengan hal-hal supranatural.

Kebiasaan tersebut lahir dari perilaku yang dapat membantu seseorang mampu memahami karakter orang lain dengan lebih baik. 

Berdasarkan informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (13/10) berikut ciri-ciri seseorang yang mampu membaca karakter orang lain.  

Seseorang yang mampu membaca orang lain biasanya memiliki kebiasaan mengamati lingkungan sekitar. Dari pengamatan tersebut, mereka dapat mengenali pola perilaku yang sering muncul pada orang-orang tertentu. Saat melihat pola yang sama, mereka akan mudah mengenalinya, bahkan dalam interaksi yang singkat.

Orang yang mampu membaca karakter orang lain biasanya memiliki ketertarikan untuk berpergian atau berinteraksi dengan banyak orang dengan karakter berbeda. Pemahaman tersebut dapat membuat mereka lebih peka terhadap perubahan perilaku seseorang.

Setiap orang memiliki sudut pandang yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup masing-masing. Tipe orang yang mampu membaca karakter dengan baik biasanya memahami bahwa setiap orang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda.

Editor: Novia Tri Astuti
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