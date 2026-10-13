Intip Karakter di Balik Apa yang Pertama Kali Anda Lihat: Sebuah Tangan atau Wajah yang Berteriak?

Tangan atau wajah yang berteriak ungkap karakter seseorang. Sumber: Instagram thespiritualflame.



JawaPos.com - Meski tidak sepenuhnya akurad, namun tetap menyenangkan mengetahui karakter melalui apa yang pertama kali terlihat dalam ilusi optik.



Seperti ilusi optik kali ini yang terdiri dari dua elemen, yakni sebuah tangan dan wajah yang berteriak.



Mari lihat sama-sama arti dibalik tangan dan wajah yang berteriak seperti Dilansir JawaPos.com dari thespiritualflame pada Selasa (13/10) berikut ini.



1. Tangan



Ambisius dan berorientasi pada karier, itulah Anda.



Jiwa kepemimpinan yang mengakar begitu kuat dalam diri Anda menghasilkan diri Anda yang bertanggung jawab, pekerja keras, dan pantang menyerah sebelum tujuan tercapai.



Semua karakter itu mendukung Anda untuk berprestasi dalam berbagai bidang.



Namun, Anda perlu belajar pentingnya mendelegasikan tugas dan berbagi beban kerja dengan orang lain.



Di sisi lain, Anda memiliki aura yang memikat secara alami.



Ini menarik perhatian orang lain.



Anda menginspirasi sesama, karena salah satu panggilan jiwa Anda adalah memberdayakan dan menyemangati orang lain.



Anda piawai dalam berkomunikasi dan memecahkan masalah.



Tapi, perlu berhati-hati supaya tidak terlalu overthinking.



Anda pun memiliki masalah kepercayaan sehingga orang lain butuh Waktu untuk bisa mendapatkan kepercayaan Anda.



2. Wajah yang Berteriak



Umumnya, Anda memiliki energi yang dinamis dan selalu bergerak aktif.



Itu sebabnya, sebagian besar dari Anda mungkin gemar bepergian, menjelajahi budaya yang berbeda, dan bertemu orang-orang baru.



Di sisi lain, Anda pemikir mendalam yang berusaha memahami makna hidup atau alasan di balik berbagai peristiwa.



Anda merasa tertarik dengan orang-orang yang sepemikiran dan tempat-tempat dimana Anda merasa diterima sepenuhnya.



Penuh welas asih dan jujur, itulah Anda.



Anda memiliki penampilan yang awet muda dan sangat memerhatikan penampilan diri, tapi sayangnya beberapa dari Anda memiliki jiwa yang 'tua' atau bijaksana melampaui usia.



Meski demikian, pesona Anda tetap mampu membuat orang lain cepat jatuh hati, bahkan memberikan perhatian yang sangat intens kepada Anda.



Anda setia dan berkomitmen dalam menjalin hubungan, baik itu hubungan romantis maupun persahabatan biasa.



Anda juga memiliki intuisi yang tajam, sebagian dari Anda mungkin merasa bahwa orang terkasih yang telah tiada senantiasa mengawasi dan melindungi Anda.



Saat sakit, tubuh Anda cenderung pulih dengan cukup cepat.***