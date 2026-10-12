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Berliana Rizqia Putri
Senin, 12 Oktober 2026 | 23.04 WIB

Gaya Hidup Ramah Lingkungan Nggak Pakai Ribet, Langkah Kecil dalam Keseharian

Penerapan gaya hidup ramah lingkungan sejatinya bisa dimulai dari langkah-langkah kecil dalam kehidupan sehari-hari. (IST) - Image

Penerapan gaya hidup ramah lingkungan sejatinya bisa dimulai dari langkah-langkah kecil dalam kehidupan sehari-hari. (IST)

Jawapos.com - Sustainability atau keberlanjutan kerap diidentikkan dengan konsep yang rumit dan istilah lingkungan yang berbelit-belit. Padahal, penerapan gaya hidup ramah lingkungan sejatinya bisa dimulai dari langkah-langkah kecil dalam kehidupan sehari-hari.

Semangat itulah yang diusung oleh inisiatif Langkah Membumi melalui Langkah Membumi Market (LMM) 2026. Program di bawah naungan Blibli Tiket Action ini digelar di Fountain Atrium dan Exhibition Hall Grand Indonesia West Mall (Level 3A & 5) pada 8–11 Oktober 2026. Memasuki tahun kelimanya, gelaran LMM hadir dengan format yang lebih pop dan inklusif.

COO & Co-Founder Blibli, Lisa Widodo, mengungkapkan bahwa persoalan keberlanjutan tidak bisa diselesaikan sendirian oleh satu pihak saja. Kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, media, hingga generasi muda sangat vital demi mewujudkan Better Living.

"Melalui inisiatif Langkah Membumi, seluruh kepentingan disatukan dalam satu visi yang selaras demi keberlanjutan Bumi," tegas Lisa.

Ajak Generasi Muda Eksplorasi Aksi Nyata

LMM 2026 menyajikan beragam agenda interaktif agar isu lingkungan terasa dekat dan relevan dengan keseharian. Di area Fountain Atrium Level 3A, pengunjung disuguhkan instalasi seperti "Bukan Tentang Sampah".

Di sini, pengunjung diajak belajar memilah sampah dengan benar dan memanfaatkan waste drop box. Sampah kain, botol plastik PET, hingga limbah elektronik yang dikumpulkan bisa ditukarkan menjadi Blibli Tiket Rewards untuk berbelanja.

Tak hanya itu, ada pula instalasi seni Cactazo Tree by Mortier, yakni karya berbentuk kaktus berbahan dasar daur ulang yang membuktikan bahwa sampah dapat diubah menjadi benda bernilai estetika tinggi.

Artis sekaligus Changemaker Partner Langkah Membumi, Cinta Laura Kiehl, menyebut bahwa kunci utama gaya hidup ramah lingkungan bukanlah kesempurnaan, melainkan konsistensi.

"Sustainability bukan tentang menjadi sempurna. Yang penting adalah kemauan untuk mulai dan terus belajar. Langkah Membumi menunjukkan bahwa perubahan bisa terasa seru, relevan, dan do-able," tutur Cinta.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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