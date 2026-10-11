Cinta Laura Berbagi Inspirasi di Langkah Membumi Market 2026

JawaPos.com - Gaya hidup berkelanjutan atau sustainability tidak harus dimulai dengan perubahan besar. Memilah sampah, menggunakan kembali barang yang masih layak, mengurangi plastik sekali pakai, hingga memilih produk secara lebih bijak merupakan langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu menjaga lingkungan.

Gagasan tersebut diangkat dalam Langkah Membumi Market (LMM) 2026 yang berlangsung pada 8–11 Oktober 2026 di Fountain Atrium, Level 3A, Grand Indonesia West Mall, Jakarta.

Memasuki tahun kelima, mengajak masyarakat untuk menerapkan gaya hidup berkelanjutan melalui pengalaman yang dekat dengan keseharian.

Mengusung pendekatan yang lebih interaktif, Langkah Membumi Market 2026 menyasar masyarakat luas, terutama generasi muda. Pengunjung tidak hanya diajak memahami isu lingkungan, tetapi juga mencoba berbagai kegiatan yang menunjukkan bagaimana kebiasaan sehari-hari dapat memberikan dampak positif.

Belajar Mengelola Sampah Lewat Instalasi Interaktif Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam Langkah Membumi Market 2026 adalah pengelolaan sampah. Melalui instalasi bertajuk Bukan Tentang Sampah, pengunjung diajak memahami bahwa persoalan sampah tidak selesai hanya dengan membuangnya ke tempat yang tepat.

Proses pengelolaan perlu dimulai dengan mengenali jenis sampah dan memilahnya sesuai kategori agar berpeluang diolah kembali. Kebiasaan tersebut menjadi langkah awal untuk mengurangi sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.

Pengunjung juga dapat memanfaatkan waste drop box untuk menukarkan sampah kain atau fesyen, botol plastik PET, serta perangkat elektronik. Sampah yang memenuhi ketentuan program dapat ditukar dengan Blibli Tiket Rewards yang bisa digunakan untuk berbelanja.

Selain itu, terdapat instalasi Cactazo Tree by Mortier yang dibuat menggunakan material daur ulang. Terinspirasi dari bentuk kaktus, karya tersebut menunjukkan bahwa material bekas dapat diolah menjadi instalasi bernilai estetika melalui pendekatan yang lebih hemat sumber daya.