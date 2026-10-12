Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 12 Oktober 2026 | 22.50 WIB

7 Rutinitas Pagi Klasik untuk Atasi Kecemasan Kerja, Begini Cara Psikologi Jaga Kesehatan Mental

Rutinitas pagi klasik untuk atasi kecemasan kerja, begini cara psikologi jaga kesehatan mental. (Magnific) - Image

Rutinitas pagi klasik untuk atasi kecemasan kerja, begini cara psikologi jaga kesehatan mental. (Magnific)

JawaPos.com – Rutinitas pagi yang terburu-buru sering memicu kecemasan kerja bahkan sebelum seseorang tiba di kantor.

Dunia modern yang serba praktis membuat banyak orang langsung memeriksa ponsel dan surel saat bangun, padahal otak belum siap menerimanya.

Dalam kajian psikologi, praktik kesadaran penuh sejak lama dipercaya mampu meredakan ketegangan, dan penelitian menunjukkan keyakinan tersebut benar.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (12/10), berikut tujuh kebiasaan klasik yang dapat menopang kesehatan mental sekaligus menurunkan kecemasan kerja sebelum pukul sembilan pagi.

1. Peregangan sebelum melihat layar apa pun

Membuka ponsel di tempat tidur lalu langsung membaca surel kerja dan media sosial mengganggu kemampuan otak bangun secara alami.

Otak yang belum siap mendadak dibanjiri informasi sensorik dan kegelisahan yang bisa mengubah suasana hati serta tingkat stres seharian.

Memakai jam alarm konvensional dan mengisi daya ponsel jauh dari tempat tidur mungkin terasa kuno, tetapi langkah ini membantu.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Prioritas Kerja Gen Z yang Kini Semakin Sulit Dipahami Generasi Lama - Image
Kepribadian

5 Prioritas Kerja Gen Z yang Kini Semakin Sulit Dipahami Generasi Lama

Senin, 5 Oktober 2026 | 21.10 WIB

4 Alasan Psikologi Kerja dari Rumah Ternyata Lebih Membuat Stres Dibanding di Kantor - Image
Kepribadian

4 Alasan Psikologi Kerja dari Rumah Ternyata Lebih Membuat Stres Dibanding di Kantor

Jumat, 25 September 2026 | 20.35 WIB

3 Zodiak Bakal Dapat Banyak Duit di Akhir Bulan, Tahun 2026 Bebas dari Kesulitan Ekonomi - Image
Zodiak

3 Zodiak Bakal Dapat Banyak Duit di Akhir Bulan, Tahun 2026 Bebas dari Kesulitan Ekonomi

Jumat, 25 September 2026 | 05.09 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore