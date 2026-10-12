7 Rutinitas Pagi Klasik untuk Atasi Kecemasan Kerja, Begini Cara Psikologi Jaga Kesehatan Mental

JawaPos.com – Rutinitas pagi yang terburu-buru sering memicu kecemasan kerja bahkan sebelum seseorang tiba di kantor.

Dunia modern yang serba praktis membuat banyak orang langsung memeriksa ponsel dan surel saat bangun, padahal otak belum siap menerimanya.

Dalam kajian psikologi, praktik kesadaran penuh sejak lama dipercaya mampu meredakan ketegangan, dan penelitian menunjukkan keyakinan tersebut benar.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (12/10), berikut tujuh kebiasaan klasik yang dapat menopang kesehatan mental sekaligus menurunkan kecemasan kerja sebelum pukul sembilan pagi.

1. Peregangan sebelum melihat layar apa pun

Membuka ponsel di tempat tidur lalu langsung membaca surel kerja dan media sosial mengganggu kemampuan otak bangun secara alami.

Otak yang belum siap mendadak dibanjiri informasi sensorik dan kegelisahan yang bisa mengubah suasana hati serta tingkat stres seharian.