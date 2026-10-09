Tak Selalu Mengandalkan Perawatan Mahal, Ini 5 Kebiasaan Wanita Tiongkok agar Tetap Bugar

JawaPos.com – Mempertahankan penampilan agar tetap segar seiring bertambahnya usia menjadi keinginan banyak orang. Namun, upaya merawat diri tidak selalu harus bergantung pada perawatan kecantikan yang mahal atau prosedur estetika.

Kebiasaan sehari-hari, seperti mengatur pola makan, menjaga aktivitas fisik, tidur cukup, dan mengelola stres, juga berperan penting dalam mendukung kesehatan tubuh serta penampilan.

Gaya hidup tradisional di Tiongkok kerap dikaitkan dengan keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Mulai dari kebiasaan mengonsumsi makanan bergizi hingga melakukan aktivitas fisik ringan, sejumlah praktik tersebut menarik untuk dijadikan inspirasi dalam merawat diri.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima kebiasaan yang sering dikaitkan dengan gaya hidup wanita Tiongkok dalam menjaga kebugaran dan penampilan. Meski demikian, proses penuaan setiap orang berbeda-beda dan dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, serta kondisi kesehatan.

1. Mengurangi Konsumsi Makanan Manis dan Gorengan Salah satu kebiasaan yang dapat ditiru adalah memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi setiap hari. Pola makan yang seimbang dengan asupan sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan sumber protein dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh.

Dalam berbagai hidangan Tiongkok, bahan seperti kedelai, jamur, sayuran hijau, rumput laut, dan ikan sering digunakan. Bahan-bahan tersebut dapat menyediakan beragam zat gizi yang dibutuhkan untuk mendukung kesehatan.

Sebaliknya, konsumsi gula tambahan, garam, dan makanan tinggi lemak secara berlebihan sebaiknya dibatasi. Mengurangi minuman manis dan makanan yang terlalu sering digoreng juga bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki pola makan.

Kamu tidak harus menghindari seluruh makanan favorit. Kuncinya adalah menjaga keseimbangan, memperhatikan porsi, dan membiasakan diri memilih makanan yang lebih beragam.

Pola makan bergizi dapat mendukung kesehatan secara keseluruhan, meskipun tidak ada satu jenis makanan yang mampu menghentikan proses penuaan.