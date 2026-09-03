8 Kebiasaan Sederhana di Malam Hari yang Mendukung Tubuh dan Pikiran Tetap Bugar, Apa Saja?

Ilustrasi kebiasaan wanita yang terlihat sangat awet muda (freepik)
JawaPos.com – Bertambahnya usia merupakan bagian alami dari kehidupan. Meski demikian, ada orang yang tetap terlihat segar dan bersemangat meski usia terus bertambah.
Penampilan tersebut tidak selalu berkaitan dengan perawatan kecantikan yang mahal. Pola hidup, kualitas tidur, kondisi mental, hingga cara seseorang memperlakukan dirinya sendiri juga dapat berperan dalam menjaga kebugaran dan kesegaran sehari-hari.
Malam hari menjadi waktu yang cukup penting untuk membangun kebiasaan tersebut. Rutinitas sederhana sebelum tidur dapat membantu tubuh beristirahat sekaligus memberikan ruang bagi pikiran untuk melepas tekanan setelah menjalani aktivitas seharian.
Dikutip dari Geediting, berikut delapan kebiasaan malam yang dikaitkan dengan gaya hidup wanita yang tampak lebih segar dan awet muda.
Tidur bukan sekadar waktu untuk memejamkan mata setelah menjalani aktivitas sepanjang hari. Istirahat yang cukup memberi kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk memulihkan diri.
Karena itu, wanita yang ingin menjaga kebugaran biasanya berusaha memiliki jadwal tidur yang teratur. Mereka tidak menjadikan begadang sebagai kebiasaan dan berusaha menciptakan suasana kamar yang nyaman sebelum beristirahat.
Selain durasi, kualitas tidur juga tidak kalah penting. Rutinitas sederhana seperti mengurangi aktivitas yang terlalu merangsang menjelang waktu tidur dapat membantu tubuh lebih siap memasuki fase istirahat.
Rutinitas perawatan kulit pada malam hari tidak harus rumit. Membersihkan wajah setelah beraktivitas dan menggunakan pelembap sesuai kebutuhan kulit sudah dapat menjadi langkah dasar yang baik.
Kebiasaan tersebut membantu menjaga kebersihan dan kelembapan kulit. Konsistensi justru menjadi hal yang lebih penting daripada memiliki banyak produk perawatan tetapi jarang digunakan.
Perawatan kulit yang dilakukan secara rutin juga dapat menjadi bentuk perhatian terhadap diri sendiri setelah menjalani hari yang panjang.
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Jawa Pos
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