Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 04.33 WIB

Bukan Soal Barang Mahal, Ini 6 Gaya Hidup yang Memancarkan Kesan Berkelas

ilustrasi wanita kelas atas di café. (Freepik) - Image

ilustrasi wanita kelas atas di café. (Freepik)

JawaPos.com – Kesan berkelas kerap dikaitkan dengan kepemilikan barang mewah, pakaian bermerek, atau kendaraan berharga fantastis. Padahal, penampilan yang elegan tidak selalu ditentukan oleh seberapa mahal barang yang dimiliki seseorang.

Dalam kehidupan sehari-hari, kesan berkelas juga dapat tercermin melalui kebiasaan sederhana, mulai dari cara berkomunikasi hingga bagaimana seseorang memperlakukan lingkungan sekitarnya. Hal-hal kecil tersebut bisa menunjukkan kepribadian, kepedulian, dan perhatian terhadap detail.

Dilansir dari Geediting, terdapat enam pilihan gaya hidup yang dapat memberikan kesan elegan dan berkelas tanpa harus memamerkan kekayaan. Kebiasaan ini tidak hanya berkaitan dengan penampilan, tetapi juga cara seseorang mengatur waktu, menjaga kesehatan, dan menjalani aktivitas sehari-hari.

1. Lebih Memilih Pengalaman daripada Sekadar Mengoleksi Barang

Salah satu kebiasaan yang dapat mencerminkan gaya hidup berkelas adalah mengutamakan pengalaman yang memberikan nilai jangka panjang. Alih-alih selalu mengejar produk terbaru, sebagian orang memilih menggunakan waktu dan uang untuk bepergian, mempelajari keterampilan baru, atau menikmati kegiatan yang bermakna.

Pengalaman semacam ini tidak hanya memberikan kesenangan, tetapi juga membuka kesempatan untuk mengenal budaya, memperluas wawasan, dan membangun hubungan dengan orang lain.

Misalnya, seseorang mungkin lebih tertarik mengikuti kelas memasak, mengunjungi tempat bersejarah, atau menikmati perjalanan bersama keluarga dibandingkan membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan.

Pada akhirnya, gaya hidup yang berkelas tidak harus diukur dari jumlah barang yang dimiliki. Kemampuan memilih pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai pribadi juga dapat mencerminkan cara hidup yang matang.

2. Memilih Pakaian Klasik yang Sederhana dan Berkualitas

Penampilan elegan tidak selalu membutuhkan pakaian dengan logo besar atau merek terkenal. Justru, pilihan busana yang sederhana, rapi, dan sesuai dengan bentuk tubuh dapat menciptakan kesan yang lebih menarik.

Pakaian dengan potongan klasik dan warna yang mudah dipadukan, seperti putih, hitam, krem, atau biru tua, dapat digunakan dalam berbagai kesempatan. Bahan yang nyaman dan jahitan yang baik juga membantu pakaian terlihat rapi serta tahan lama.

Selain itu, memperhatikan kebersihan sepatu, kondisi pakaian, dan kesesuaian aksesori dapat memberikan perbedaan besar pada penampilan secara keseluruhan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dari Tradisi Jepang ke Menu Sehari-hari, Matcha Makin Dekat dengan Gaya Hidup  - Image
Lifestyle

Dari Tradisi Jepang ke Menu Sehari-hari, Matcha Makin Dekat dengan Gaya Hidup 

Jumat, 2 Oktober 2026 | 16.09 WIB

Tak Harus Pakai Barang Mewah, 6 Gaya Hidup Ini Bikin Anda Terlihat Berkelas - Image
Lifestyle

Tak Harus Pakai Barang Mewah, 6 Gaya Hidup Ini Bikin Anda Terlihat Berkelas

Selasa, 29 September 2026 | 23.54 WIB

Cara Penderita Diabetes Lepas Dari Obat: Gaya Hidup Sehat dan Atur Pola Makan - Image
Kesehatan

Cara Penderita Diabetes Lepas Dari Obat: Gaya Hidup Sehat dan Atur Pola Makan

Jumat, 25 September 2026 | 03.55 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore