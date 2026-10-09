Bukan Soal Barang Mahal, Ini 6 Gaya Hidup yang Memancarkan Kesan Berkelas

ilustrasi wanita kelas atas di café. (Freepik)
JawaPos.com – Kesan berkelas kerap dikaitkan dengan kepemilikan barang mewah, pakaian bermerek, atau kendaraan berharga fantastis. Padahal, penampilan yang elegan tidak selalu ditentukan oleh seberapa mahal barang yang dimiliki seseorang.
Dalam kehidupan sehari-hari, kesan berkelas juga dapat tercermin melalui kebiasaan sederhana, mulai dari cara berkomunikasi hingga bagaimana seseorang memperlakukan lingkungan sekitarnya. Hal-hal kecil tersebut bisa menunjukkan kepribadian, kepedulian, dan perhatian terhadap detail.
Dilansir dari Geediting, terdapat enam pilihan gaya hidup yang dapat memberikan kesan elegan dan berkelas tanpa harus memamerkan kekayaan. Kebiasaan ini tidak hanya berkaitan dengan penampilan, tetapi juga cara seseorang mengatur waktu, menjaga kesehatan, dan menjalani aktivitas sehari-hari.
Salah satu kebiasaan yang dapat mencerminkan gaya hidup berkelas adalah mengutamakan pengalaman yang memberikan nilai jangka panjang. Alih-alih selalu mengejar produk terbaru, sebagian orang memilih menggunakan waktu dan uang untuk bepergian, mempelajari keterampilan baru, atau menikmati kegiatan yang bermakna.
Pengalaman semacam ini tidak hanya memberikan kesenangan, tetapi juga membuka kesempatan untuk mengenal budaya, memperluas wawasan, dan membangun hubungan dengan orang lain.
Misalnya, seseorang mungkin lebih tertarik mengikuti kelas memasak, mengunjungi tempat bersejarah, atau menikmati perjalanan bersama keluarga dibandingkan membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan.
Pada akhirnya, gaya hidup yang berkelas tidak harus diukur dari jumlah barang yang dimiliki. Kemampuan memilih pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai pribadi juga dapat mencerminkan cara hidup yang matang.
Penampilan elegan tidak selalu membutuhkan pakaian dengan logo besar atau merek terkenal. Justru, pilihan busana yang sederhana, rapi, dan sesuai dengan bentuk tubuh dapat menciptakan kesan yang lebih menarik.
Pakaian dengan potongan klasik dan warna yang mudah dipadukan, seperti putih, hitam, krem, atau biru tua, dapat digunakan dalam berbagai kesempatan. Bahan yang nyaman dan jahitan yang baik juga membantu pakaian terlihat rapi serta tahan lama.
Selain itu, memperhatikan kebersihan sepatu, kondisi pakaian, dan kesesuaian aksesori dapat memberikan perbedaan besar pada penampilan secara keseluruhan.
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Jawa Pos
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