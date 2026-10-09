Bukan Soal Barang Mahal, 7 Cara Ini Bisa Membuat Gaya Hidup Terlihat Mewah

JawaPos.com – Penampilan dan gaya hidup kerap memengaruhi cara seseorang dinilai oleh lingkungan sosialnya. Tidak sedikit orang yang berusaha membangun citra mapan melalui pilihan pakaian, kebiasaan berbelanja, hingga cara mereka menikmati waktu luang.

Fenomena ini berkaitan dengan bagaimana manusia membentuk identitas dan ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dalam kehidupan sosial, kesan mengenai status ekonomi seseorang tidak selalu terbentuk dari jumlah kekayaan yang dimiliki, tetapi juga dari kebiasaan, penampilan, dan pengalaman yang ditunjukkan.

Sebagian orang memilih barang berkualitas, menjaga rumah tetap rapi, atau memperluas wawasan agar terlihat lebih berkelas. Namun, kesan makmur yang ditampilkan dari luar tidak selalu mencerminkan kondisi keuangan seseorang yang sebenarnya.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh perilaku yang dikaitkan dengan cara orang kelas menengah membangun kesan hidup berkecukupan. Berikut penjelasannya.

1. Memilih Barang Berkualitas daripada Membeli Banyak Barang Salah satu cara yang kerap dikaitkan dengan penampilan berkelas adalah mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Alih-alih membeli banyak pakaian atau aksesori dengan harga murah, seseorang dapat memilih beberapa barang yang awet, nyaman, dan memiliki desain yang tidak mudah ketinggalan zaman.

Pakaian dengan potongan yang baik, sepatu yang terawat, serta aksesori sederhana dapat memberikan kesan rapi tanpa harus selalu menggunakan produk bermerek mahal.

Selain memengaruhi penampilan, kebiasaan mempertimbangkan kualitas juga dapat membantu mengurangi pembelian berulang apabila barang tersebut memang lebih tahan lama.

Meski demikian, kualitas tidak selalu identik dengan harga tinggi. Memilih barang sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial jauh lebih penting daripada membeli sesuatu hanya demi mendapatkan pengakuan sosial.

2. Memahami Dunia Kuliner dan Pengalaman Bersantap Pengetahuan mengenai makanan, teknik memasak, dan budaya kuliner dapat menambah wawasan seseorang ketika berinteraksi dalam lingkungan sosial.