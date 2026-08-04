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Endah Primasari Utami
Rabu, 5 Agustus 2026 | 03.24 WIB

Seberapa Cepat Percaya Orang Lain? Ketahui Melalui Apa yang Dilihat Pertama: Air Terjun atau Panda?

Air terjun atau panda yang mampu ungkap seberapa cepat Anda percaya pada orang lain./Instagram katerinasing.official. - Image

Air terjun atau panda yang mampu ungkap seberapa cepat Anda percaya pada orang lain./Instagram katerinasing.official.

JawaPos.com - Sebagian orang mungkin mudah percaya pada orang lain, bahkan yang baru dikenalnya.

Tapi, sebagian yang lain memilih untuk membatasi dirinya. Anda termasuk yang mana? Ketahui melalui apa yang pertama kali Anda lihat, air terjun atau panda seperti yang dilansir JawaPos.com dari katerinasing.official pada Selasa (4/8).

1. Air Terjun

Anda percaya dengan cepat dan terbuka tanpa banyak ragu pada orang lain, bahkan pada orang yang baru Anda kenal.

Orang-orang tertarik pada Anda karena menganggap Anda ringan, santai, dan mudah didekati.

Tidak hanya untuk didekati, tapi banyak orang yang mencari Anda untuk meminta nasihat, karena Anda benar-benar mendengarkan.

Mereka menganggap Anda sudah mengerti semuanya.

Anda pun selalu siap membantu masalah mereka hingga mereka lupa bertanya tentang masalah Anda.

Jadi, Anda terbiasa mengurusi masalah Anda sendiri, diam-diam, dan sendirian.

Anda menggunakan kesendirian itu layaknya lencana kehormatan.

Editor: Hanny Suwindari
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