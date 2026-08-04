Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Lania Monica
Rabu, 5 Agustus 2026 | 06.10 WIB

Tes Ilusi Optik: Ungkap Apakah Kamu Tipe Orang Yang Mudah Percaya Atau Justru Sulit Percaya Orang?

Tes ilusi optik tipe orang yang mudah percaya atau sulit percaya (jagran josh) - Image

Tes ilusi optik tipe orang yang mudah percaya atau sulit percaya (jagran josh)

JawaPos.com - Gambar-gambar ilusi optik dirancang sedemikian rupa untuk memancing otak bekerja cepat menangkap detail visual yang tersembunyi.

Karena itulah, apa yang pertama kali kamu lihat sering dianggap mencerminkan cara berpikir, tingkat kepercayaan pada orang lain, hingga sifat aslimu yang jarang terungkap ke publik.

Salah satu gambar terbaru yang viral adalah tes ilusi optik yang menanyakan apa yang pertama kali kamu lihat: wajah anjing atau ekor anjing.

Gambar sederhana ini diambil dari video di kanal YouTube Bright Side dan diklaim bisa menunjukkan apakah kamu termasuk orang yang mudah percaya pada orang lain atau justru sulit membuka hati pada orang baru.

Dilansir dari laman Jagran Josh, berikut adalah makna di balik gambar ilusi optik ini:

1. Jika Kamu Melihat Wajah Anjing Terlebih Dahulu

Jika kamu pertama kali menangkap wajah anjing, maka kamu adalah orang yang super ramah, penuh perhatian, dan sering jadi pusat perhatian di lingkaran sosialmu.

Menurut Bright Side, orang dengan tipe ini dikenal setia, protektif, dan bisa diandalkan kapan pun teman atau keluarga membutuhkanmu. Kamu tidak ragu membuka diri pada orang baru dan membangun hubungan pertemanan yang luas.

2. Jika Kamu Melihat Ekor Anjing Terlebih Dahulu

Sebaliknya, kalau yang pertama kamu perhatikan adalah ekor anjing, artinya kamu adalah pribadi yang tertutup, hati-hati, dan cenderung sulit percaya pada orang lain.

Kamu memilih untuk mengamati dulu sebelum memutuskan membuka diri. Meski terkesan menjaga jarak, kamu melakukannya sebagai bentuk perlindungan diri agar tidak mudah disakiti.

Tes ilusi optik ini memang bukan patokan mutlak, namun bisa jadi cara seru untuk memahami cara kamu berinteraksi dengan orang lain. Coba bagikan tes ini ke teman atau keluarga, siapa tahu bisa jadi bahan obrolan seru sambil saling menebak sifat satu sama lain.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Seberapa Cepat Percaya Orang Lain? Ketahui Melalui Apa yang Dilihat Pertama: Air Terjun atau Panda? - Image
Kepribadian

Seberapa Cepat Percaya Orang Lain? Ketahui Melalui Apa yang Dilihat Pertama: Air Terjun atau Panda?

Rabu, 5 Agustus 2026 | 03.24 WIB

Menurut Psikologi, Orang yang Lambat Percaya tapi Setia Seumur Hidup Seringkali Menunjukkan 8 Kepribadian Ini Sejak Dini - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, Orang yang Lambat Percaya tapi Setia Seumur Hidup Seringkali Menunjukkan 8 Kepribadian Ini Sejak Dini

Senin, 27 Juli 2026 | 21.44 WIB

Literasi Digital Rendah, Ini 9 Ucapan Tanda Seseorang Mudah Percaya Berita Palsu dan Hoaks - Image
Kepribadian

Literasi Digital Rendah, Ini 9 Ucapan Tanda Seseorang Mudah Percaya Berita Palsu dan Hoaks

Jumat, 10 Juli 2026 | 20.12 WIB

Terpopuler

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir - Image
1

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

8

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

10

3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore