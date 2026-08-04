Tes Ilusi Optik: Ungkap Apakah Kamu Tipe Orang Yang Mudah Percaya Atau Justru Sulit Percaya Orang?

Tes ilusi optik tipe orang yang mudah percaya atau sulit percaya (jagran josh)
JawaPos.com - Gambar-gambar ilusi optik dirancang sedemikian rupa untuk memancing otak bekerja cepat menangkap detail visual yang tersembunyi.
Karena itulah, apa yang pertama kali kamu lihat sering dianggap mencerminkan cara berpikir, tingkat kepercayaan pada orang lain, hingga sifat aslimu yang jarang terungkap ke publik.
Salah satu gambar terbaru yang viral adalah tes ilusi optik yang menanyakan apa yang pertama kali kamu lihat: wajah anjing atau ekor anjing.
Gambar sederhana ini diambil dari video di kanal YouTube Bright Side dan diklaim bisa menunjukkan apakah kamu termasuk orang yang mudah percaya pada orang lain atau justru sulit membuka hati pada orang baru.
Dilansir dari laman Jagran Josh, berikut adalah makna di balik gambar ilusi optik ini:
Jika kamu pertama kali menangkap wajah anjing, maka kamu adalah orang yang super ramah, penuh perhatian, dan sering jadi pusat perhatian di lingkaran sosialmu.
Menurut Bright Side, orang dengan tipe ini dikenal setia, protektif, dan bisa diandalkan kapan pun teman atau keluarga membutuhkanmu. Kamu tidak ragu membuka diri pada orang baru dan membangun hubungan pertemanan yang luas.
Sebaliknya, kalau yang pertama kamu perhatikan adalah ekor anjing, artinya kamu adalah pribadi yang tertutup, hati-hati, dan cenderung sulit percaya pada orang lain.
Kamu memilih untuk mengamati dulu sebelum memutuskan membuka diri. Meski terkesan menjaga jarak, kamu melakukannya sebagai bentuk perlindungan diri agar tidak mudah disakiti.
Tes ilusi optik ini memang bukan patokan mutlak, namun bisa jadi cara seru untuk memahami cara kamu berinteraksi dengan orang lain. Coba bagikan tes ini ke teman atau keluarga, siapa tahu bisa jadi bahan obrolan seru sambil saling menebak sifat satu sama lain.
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