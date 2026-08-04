Tes Ilusi Optik: Ungkap Apakah Kamu Tipe Orang Yang Mudah Percaya Atau Justru Sulit Percaya Orang?

JawaPos.com - Gambar-gambar ilusi optik dirancang sedemikian rupa untuk memancing otak bekerja cepat menangkap detail visual yang tersembunyi.

Karena itulah, apa yang pertama kali kamu lihat sering dianggap mencerminkan cara berpikir, tingkat kepercayaan pada orang lain, hingga sifat aslimu yang jarang terungkap ke publik.

Salah satu gambar terbaru yang viral adalah tes ilusi optik yang menanyakan apa yang pertama kali kamu lihat: wajah anjing atau ekor anjing.

Gambar sederhana ini diambil dari video di kanal YouTube Bright Side dan diklaim bisa menunjukkan apakah kamu termasuk orang yang mudah percaya pada orang lain atau justru sulit membuka hati pada orang baru.

Dilansir dari laman Jagran Josh, berikut adalah makna di balik gambar ilusi optik ini:

1. Jika Kamu Melihat Wajah Anjing Terlebih Dahulu Jika kamu pertama kali menangkap wajah anjing, maka kamu adalah orang yang super ramah, penuh perhatian, dan sering jadi pusat perhatian di lingkaran sosialmu.

Menurut Bright Side, orang dengan tipe ini dikenal setia, protektif, dan bisa diandalkan kapan pun teman atau keluarga membutuhkanmu. Kamu tidak ragu membuka diri pada orang baru dan membangun hubungan pertemanan yang luas.

2. Jika Kamu Melihat Ekor Anjing Terlebih Dahulu Sebaliknya, kalau yang pertama kamu perhatikan adalah ekor anjing, artinya kamu adalah pribadi yang tertutup, hati-hati, dan cenderung sulit percaya pada orang lain.

Kamu memilih untuk mengamati dulu sebelum memutuskan membuka diri. Meski terkesan menjaga jarak, kamu melakukannya sebagai bentuk perlindungan diri agar tidak mudah disakiti.