7 Trik Tampil Minimalis Tanpa Perlu Merogoh Kantong in This Economy

Palet warna netral memudahkan pakaian dipadupadankan tanpa perlu lemari penuh. (Freepik)
Jawapos.com - Tampil dengan busana minimalis kini sedang tren. Tapi in this economy, tampil stylish dengan gaya minimalis bisa tetap dilakukan tanpa perlu merogoh kantong lebih dalam.
Minimalisme dalam fashion bukan sekadar soal warna netral dan potongan sederhana. Gaya minimalis menawarkan jalan lain. Dengan memiliki lebih sedikit pakaian yang benar-benar disukai, urusan berpakaian jadi lebih ringan, lebih cepat, dan lebih menyenangkan.
Lalu, bagaimana memulainya? Berikut tujuh caranya.
Menurut Aglaia, gaya minimalis juga bisa membantu menyederhanakan hidup, menghemat uang, dan mengurangi jejak karbon. Dan seperti kata Fabric of Change, nikmati ruang kosong di lemarimu. Ruang itu bukan tanda kekurangan, melainkan ruang untuk bernapas.
1. Rapikan Lemari Lebih Dulu
Langkah pertama bukan belanja, melainkan memilah. Kamu bisa meminjam prinsip metode KonMari: simpan pakaian yang memberi rasa senang atau memang punya fungsi jelas.
Saat memilah, kamu mungkin baru sadar bahwa ada banyak celana jin dengan model nyaris sama, atau terlalu banyak baju berbahan poliester. Catat temuan itu sebagai pengingat sebelum belanja berikutnya.
Vogue menyarankan agar pakaian yang jarang atau tidak pernah dipakai dipisahkan untuk didonasikan atau dijual. Pertahankan hanya yang nyaman, pas di badan, dan sesuai dengan kepribadianmu.
Satu hal penting, jangan asal membuang. Fabric of Change menyarankan untuk lebih dulu memikirkan opsi memberikan ke orang lain, mengubah fungsi di rumah, atau mengolahnya kembali, sebelum berakhir di tempat sampah.
2. Kenali Gaya Personal dan Item Esensialmu
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