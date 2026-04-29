Ingin Hidup Lebih Minimalis tanpa Merasa Kekurangan? Ini 6 Kebiasaan Yang Bisa Dicoba

seseorang yang menjaga hidupnya tetap minimalist.
JawaPos.com - Gaya hidup minimalis membantu seseorang hidup lebih tenang, teratur dan fokus pada hal-hal yang penting.
Bukan karena hidup serba terbatas, tetapi lebih mengurangi hal berlebihan agar hidup terasa ringan dan nyaman.
Hidup minimalis hanya fokus pada kualitas hidup dibanding kepemilikan barang seperti yang dilansir oleh Vogue, Rabu (16/4).
Inilah enam kebiasaan yang dapat dicoba jika ingin hidup lebih minimalis tanpa merasa kekurangan.
Membeli sesuatu sesuai kebutuhan
Membiasakan diri membeli barang sesuai kebutuhan dan tidak mengikuti tren atau keinginan sesaat.
Hal ini membuat seseorang lebih menghargai barang yang sudah dimiliki dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu.
Pentingnya memiliki barang yang berguna dan bernilai bagi kehidupan seperti yang dilansir oleh Good Housekeeping, Selasa (7/5).
Rutin melakukan decluttering
Memilah dan merapikan barang menjadi kebiasaan penting yang harus diterapkan.
