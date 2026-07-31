3 Cara Cerdas Berbelanja In This Economy, Bukan Cuma Terpaku dengan Diskon

Ilustrasi belanja baju. (Freepik)
JawaPos.com – In this economy, perilaku berbelanja ‘gelap mata’ karena diskon harus dihindari. Sebab, tiap uang yang dikeluarkan harus tergantikan dengan barang berkualitas bukan cuma murah.
Untuk itu, diperlukan langkah cerdas berbelanja. Yakni berbelanja dengan lebih terencana. Tak asal beli, tapi mempertimbangkan keseluruhan nilai barang yang diperoleh dari setiap transaksi.
Diungkapkan Yanti Oktaviani, General Manager PT Karawang Outlet Mall, pelanggan itu diharapkan memiliki rasa puas setelah berbelanja. Bukan hanya karena mendapatkan produk original dengan harga yang lebih terjangkau, tapi setiap rupiah yang mereka keluarkan benar-benar memberikan nilai.
“Pada akhirnya, smart shopping adalah bagaimana setiap keputusan belanja mampu memberikan manfaat yang lebih besar, baik dari kualitas produk, keuntungan tambahan, maupun pengalaman yang diperoleh,” ujarnya baru-baru ini.
Untuk itu, ada tiga langkah cerdas yang bisa dilakukan sebelum berbelanja. Sehingga kantong pun tidak jebol.
Pertama, utamakan kualitas dibanding sekadar harga murah
Produk berkualitas umumnya memiliki daya tahan lebih baik sehingga memberikan nilai yang lebih besar dalam jangka panjang. Memilih produk original juga membantu konsumen memperoleh kualitas yang sesuai dengan standar merek tersebut.
Kedua, rencanakan waktu berbelanja
Manfaatkan momen dan program belanja yang tepat. Berbelanja ketika terdapat penawaran khusus atau program loyalitas dapat membantu menghemat pengeluaran tanpa harus mengurangi kebutuhan.
Misalnya, seperti periode perayaan ulang tahun kedua The Grand Outlet Karawang yang berlangsung selama dua bulan, mulai Juli hingga Agustus. Pada periode ini, pengunjung dapat menikmati berbagai program belanja bertema serba dua, penawaran spesial selama dua minggu pada 7–23 Agustus, serta GRAND Friday pada 28–30 Agustus yang menghadirkan tiga keuntungan sekaligus berupa diskon khusus, tambahan diskon untuk pembelian dalam jumlah tertentu, serta extra cashback.
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