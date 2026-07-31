3 Cara Cerdas Berbelanja In This Economy, Bukan Cuma Terpaku dengan Diskon

JawaPos.com – In this economy, perilaku berbelanja ‘gelap mata’ karena diskon harus dihindari. Sebab, tiap uang yang dikeluarkan harus tergantikan dengan barang berkualitas bukan cuma murah.

Untuk itu, diperlukan langkah cerdas berbelanja. Yakni berbelanja dengan lebih terencana. Tak asal beli, tapi mempertimbangkan keseluruhan nilai barang yang diperoleh dari setiap transaksi.

Diungkapkan Yanti Oktaviani, General Manager PT Karawang Outlet Mall, pelanggan itu diharapkan memiliki rasa puas setelah berbelanja. Bukan hanya karena mendapatkan produk original dengan harga yang lebih terjangkau, tapi setiap rupiah yang mereka keluarkan benar-benar memberikan nilai.

“Pada akhirnya, smart shopping adalah bagaimana setiap keputusan belanja mampu memberikan manfaat yang lebih besar, baik dari kualitas produk, keuntungan tambahan, maupun pengalaman yang diperoleh,” ujarnya baru-baru ini.

Untuk itu, ada tiga langkah cerdas yang bisa dilakukan sebelum berbelanja. Sehingga kantong pun tidak jebol.

Pertama, utamakan kualitas dibanding sekadar harga murah

Produk berkualitas umumnya memiliki daya tahan lebih baik sehingga memberikan nilai yang lebih besar dalam jangka panjang. Memilih produk original juga membantu konsumen memperoleh kualitas yang sesuai dengan standar merek tersebut.

Kedua, rencanakan waktu berbelanja

Manfaatkan momen dan program belanja yang tepat. Berbelanja ketika terdapat penawaran khusus atau program loyalitas dapat membantu menghemat pengeluaran tanpa harus mengurangi kebutuhan.