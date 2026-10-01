In This Economy! 11 Lauk Tahan Lama untuk Stok Anak Kos agar Tetap Hemat

JawaPos.com - Harga pangan yang meningkat dapat berdampak pada berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari bahan mentah sampai makanan matang siap saji.

Terutama pada produk prohe atau protein hewani yang sering dijadikan sebagai lauk pendamping nasi.

Kenaikan harga tersebut juga sangat terasa bagi anak kos yang tidak selalu memiliki waktu untuk memasak dan cenderung mengandalkan makanan siap saji.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyiasati kenaikan harga pangan, mulai dari memasak sendiri sampai mengatur pengeluaran dengan lebih hemat.

Namun, apabila kondisi tidak memungkinkan, misalnya karena harga bahan baku terlalu mahal, salah satu solusinya adalah memilih lauk stok yang memiliki daya simpan panjang, sehingga dapat dikonsumsi secara terus menerus dan bertahap.

Sebagaimana yang dilansir dari laman sayurbox dan ralali pada (1/10) beberapa stok makanan berikut memiliki waktu simpan jangka panjang dimana dapat anda manfaatkan sebagai stok lauk ataupun meal prep in this economy.

Sambal goreng teri

Sambal goreng dibuat dari bahan dasar tempe dan teri yang digoreng kering. Dua bahan tersebut kemudian dimasak menggunakan bumbu merah. Sambal goreng teri bisa tahan hingga 2-3 minggu apabila diolah dan disimpan dengan cara yang tepat. Menu ini dapat menjadi lauk instan sekaligus meal prep bagi anda yang tidak sempat memasak atau memiliki aktivitas yang padat.

Cakalang suwir