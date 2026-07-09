Seni Pengendalian Diri: 8 Kebiasaan Orang Disiplin yang Sering Menang dalam Jangka Panjang Menurut Psikologi

seseorang yang menang dalam jangka panjang./Magnific/Lifestylememory
JawaPos.com - Di dunia yang serba cepat, banyak orang mengira bahwa kesuksesan hanya ditentukan oleh bakat, kecerdasan, atau keberuntungan. Padahal, berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa faktor yang sering membedakan orang-orang yang berhasil dalam jangka panjang adalah kemampuan mengendalikan diri.
Pengendalian diri bukan berarti menahan diri dari semua kesenangan atau menjalani hidup dengan penuh tekanan. Sebaliknya, ini adalah kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, dan tindakan agar tetap selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Orang yang memiliki pengendalian diri tinggi cenderung mampu mengambil keputusan yang lebih baik, bertahan menghadapi tantangan, dan tidak mudah tergoda oleh kepuasan sesaat.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (8/7), dalam psikologi, kemampuan ini dikenal sebagai self-control atau self-regulation. Banyak penelitian menemukan bahwa individu dengan tingkat pengendalian diri yang baik umumnya memiliki kesehatan mental lebih stabil, hubungan sosial yang lebih sehat, prestasi akademik maupun karier yang lebih tinggi, hingga kondisi keuangan yang lebih baik.
Lantas, kebiasaan apa saja yang membuat orang disiplin sering unggul dalam jangka panjang? Berikut delapan di antaranya.
1. Mereka Berfokus pada Kebiasaan, Bukan Motivasi
Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah menganggap motivasi sebagai bahan bakar utama kesuksesan. Padahal, motivasi bersifat fluktuatif. Ada hari ketika seseorang merasa sangat bersemangat, tetapi ada pula hari ketika semangat itu menghilang.
Orang yang disiplin memahami hal ini. Mereka tidak bergantung pada perasaan ingin bekerja atau belajar. Sebaliknya, mereka membangun sistem berupa kebiasaan yang dilakukan secara konsisten.
Psikologi perilaku menjelaskan bahwa tindakan yang diulang dalam konteks yang sama akan semakin otomatis dilakukan oleh otak. Karena itulah, kebiasaan mengurangi kebutuhan untuk terus-menerus mengandalkan kemauan.
Misalnya, seseorang yang selalu berolahraga setiap pukul enam pagi tidak lagi banyak berpikir apakah ia sedang bersemangat atau tidak. Jadwal tersebut telah menjadi bagian dari rutinitasnya.
Pelajaran penting: Fokuslah membangun rutinitas kecil yang dapat dilakukan setiap hari daripada menunggu motivasi datang.
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah