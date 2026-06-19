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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 19 Juni 2026 | 21.04 WIB

Menurut Psikologi, 10 Tanda Positif Kencan Pertama Diprediksi Miliki Hubungan Jangka Panjang yang Sehat

seseorang yang memiliki tanda positif dalam kencan pertama./Freepik/pressfoto

JawaPos.com - Di tahap awal sebuah hubungan, banyak orang berfokus pada kesan pertama: penampilan, gaya bicara, atau kecocokan selera.

 
Namun menurut psikologi hubungan, sinyal-sinyal paling penting sebenarnya sering tersembunyi di balik detail kecil—cara seseorang merespons, mendengar, menghargai, dan membuat kita merasa aman.
 
Tiga kencan pertama bukan sekadar tahap perkenalan; ini adalah jendela kecil yang mencerminkan pola relasi jangka panjang.

Lalu, tanda positif apa saja yang perlu diperhatikan? 
 
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (10/12), terdapat 10 indikator yang secara ilmiah sering menjadi prediktor hubungan yang sehat dan stabil.

1. Ia Mendengarkan dengan Aktif, Bukan Sekadar Menunggu Giliran Bicara

Kencan awal adalah momen ketika orang cenderung ingin terlihat menarik. Namun pasangan yang potensial untuk hubungan sehat justru menunjukkan kualitas active listening: menanggapi isi, bukan hanya kata; bertanya balik dengan tulus; mengingat detail dari percakapan sebelumnya. Psikologi komunikasi menyebut ini sebagai fondasi kelekatan emosional.

2. Pembicaraan Mengalir Alami Tanpa Terasa Dipaksa

Rasa nyaman dalam percakapan sejak awal merupakan tanda adanya interpersonal synchrony, yaitu kemampuan dua individu untuk selaras secara ritme komunikasi. Bila dialog terasa tidak canggung, tidak penuh jeda panik, dan tidak perlu “menyusun naskah” sebelum bicara, ini indikator hubungan yang mudah tumbuh tanpa drama berkepanjangan.

3. Ia Konsisten antara Perkataan dan Perilaku

Di tiga kencan pertama, orang biasanya masih berusaha menampilkan versi terbaik diri mereka. Tetapi seseorang yang benar-benar sehat secara emosional akan tetap konsisten—menghormati waktu, menepati janji, tidak tiba-tiba menghilang, dan memberi kejelasan tanpa harus diminta. Konsistensi adalah cikal bakal secure attachment dalam hubungan.

4. Anda Merasa Aman untuk Menjadi Diri Sendiri

Rasa aman psikologis (psychological safety) jarang bisa dipalsukan. Jika Anda merasa santai tanpa harus memoles kata atau tindakan, itu tanda bahwa hubungan memiliki potensi untuk menjadi sehat. Orang yang tepat tidak membuat kita merasa “dinilai”; mereka membuat kita merasa “diterima”.

5. Ia Menunjukkan Empati dalam Cerita-Cerita Kecil

Empati tidak hanya terlihat saat membahas hal berat; justru sering muncul melalui respons sederhana—misalnya ketika Anda bercerita soal hari yang melelahkan atau pengalaman lucu. Cara ia merespons narasi Anda mencerminkan emotional intelligence yang penting untuk relasi jangka panjang.

6. Gaya Humornya Nyambung dengan Anda

Humor adalah bentuk kecocokan nilai yang sering diremehkan. Bila Anda tertawa dengan mudah, bercandanya tidak menyinggung, dan ritme humornya sejalan, itu indikasi kompatibilitas psikologis. Beberapa studi bahkan menunjukkan humor yang serasi berkorelasi dengan durasi hubungan yang lebih panjang.

7. Ia Menghormati Batasan Anda

Termasuk batasan waktu, fisik, percakapan, maupun privasi. Orang yang cocok untuk hubungan jangka panjang akan menghargai “tidak” Anda tanpa menganggapnya penolakan pribadi. Inilah tanda kematangan emosional dan respect toward autonomy yang menjadi pilar hubungan sehat.

8. Ia Tidak Terburu-Buru tetapi Juga Tidak Menggantung

Keseimbangan antara memberi ruang dan menunjukkan ketertarikan adalah sinyal yang jarang muncul dari orang yang hanya bermain-main. Ia tidak menekan Anda untuk melangkah cepat, tetapi juga tidak membiarkan Anda menebak-nebak tanpa arah. Pola ini mencerminkan regulasi emosi yang baik.

9. Ia Terbuka tanpa Berlebihan

Orang yang siap menjalin hubungan sehat biasanya memberi gambaran tentang hidupnya dengan wajar: cukup jujur, tetapi tidak menumpahkan seluruh luka emosional dalam 3 kencan pertama. Bukaannya proporsional—tidak tertutup sampai misterius, tidak terbuka sampai membebani.

10. Setelah Bertemu, Anda Merasa Bahagia dan Tenang, Bukan Cemas

Indikator paling kuat sering datang dari respons tubuh Anda. Bila setiap selesai bertemu Anda merasa ringan, dihargai, dan tidak perlu menganalisis setiap pesan atau gestur, itu tanda hubungan sedang bergerak ke arah sehat. Rasa damai adalah bahasa tubuh dari kecocokan psikologis.

Kesimpulan: Hubungan Sehat Dimulai dari Tanda-Tanda Sederhana
Kencan pertama bukan tentang mencari pasangan sempurna, tetapi mencari dinamika yang sehat. Tanda-tanda positif di atas bukan checklist kaku, melainkan pola kecil yang bila dikombinasikan dapat memrediksi hubungan yang stabil, aman, dan mendukung pertumbuhan kedua pihak.

Pada akhirnya, hubungan jangka panjang yang baik tidak dibangun dari impresi awal yang memukau—melainkan dari keselarasan emosional, rasa aman, dan sikap saling menghargai yang sudah mulai terlihat sejak langkah awal.

Editor: Hanny Suwindari
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