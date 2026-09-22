Sewa Motor Berujung Laporan Polisi, Wanita Asal Bangkalan Diduga Gelapkan Kendaraan Rental

JawaPos.com - Penyewaan sepeda motor dengan sistem harian berujung perkara hukum. Seorang perempuan asal Kabupaten Bangkalan, Madura, Cindi Rosalina, dilaporkan pemilik usaha rental di Surabaya setelah sepeda motor yang disewanya tidak kunjung dikembalikan.

Perkara tersebut dialami Andrean Eka Susatya Yuliananto, warga Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Kendaraan miliknya yang disewakan kepada tersangka merupakan Honda Beat dengan nomor polisi L 4881 LT.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto menjelaskan kasus bermula ketika Cindi mendatangi Rental Leandra Group di Jalan Graha Gunung Anyar, Surabaya. Tersangka menyewa satu unit sepeda motor selama tiga hari dengan tarif Rp 100 ribu per hari.

Dengan durasi awal tiga hari, total biaya sewa yang harus dibayarkan mencapai Rp 300 ribu. “Awalnya pelaku menyewa satu unit sepeda motor untuk durasi tiga hari. Kesepakatan awal menyetujui tarif sewa harian sebesar Rp 100 ribu, sehingga total biaya awal mencapai Rp 300 ribu,” kata AKP Hadi, Selasa (22/9).

Setelah masa sewa awal berakhir, tersangka beberapa kali meminta perpanjangan secara harian. Pemilik rental tetap memberikan kesempatan tersebut hingga akhirnya pembayaran tidak berjalan lagi sesuai kesepakatan.

"Kendaraan yang disewa juga tak kunjung dikembalikan. Tunggakan pembayaran kemudian berlangsung selama puluhan hari," katanya. Pemilik rental sempat berupaya menyelesaikan persoalan tersebut tanpa jalur hukum.

Komunikasi dilakukan dengan tersangka melalui pesan singkat untuk meminta penyelesaian pembayaran sekaligus pengembalian kendaraan. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil. Pemilik rental mengirimkan surat somasi sebagai bentuk teguran resmi.