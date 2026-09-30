Jangan Sembarangan Makan, Ini 5 Pantangan yang Perlu Diperhatikan saat Asam Urat

JawaPos.com – Asam urat dapat menimbulkan keluhan berupa nyeri, bengkak, dan rasa tidak nyaman pada persendian ketika kadar asam urat dalam tubuh meningkat. Pola makan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk membantu mengendalikan kondisi tersebut.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi. Beberapa makanan memiliki kandungan purin cukup tinggi, yang dalam tubuh akan diuraikan menjadi asam urat.

Meski kebutuhan dan toleransi setiap orang berbeda, membatasi makanan tertentu dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kadar asam urat tetap terkendali.

Dilansir dari laman Alodokter dan Hello Sehat, berikut beberapa makanan dan minuman yang perlu diperhatikan oleh orang dengan masalah asam urat.

1. Daging Merah Daging merah, seperti sapi, kambing, dan domba, termasuk sumber makanan yang mengandung purin. Karena itu, konsumsinya perlu diperhatikan, terutama bagi orang yang memiliki kadar asam urat tinggi.

Konsumsi dalam jumlah berlebihan dapat meningkatkan asupan purin yang kemudian diproses tubuh menjadi asam urat.

Bukan berarti semua penderita harus menghilangkan daging merah sepenuhnya dari menu sehari-hari. Namun, mengatur porsi dan frekuensi konsumsinya dapat membantu menjaga pola makan tetap seimbang.

2. Hati dan Jeroan Hati, ginjal, usus, babat, dan otak termasuk kelompok jeroan yang dikenal memiliki kandungan purin tinggi.

Mengonsumsi makanan tersebut terlalu sering dapat meningkatkan asupan purin secara signifikan. Karena itu, penderita asam urat umumnya dianjurkan untuk membatasi atau menghindari jeroan, terutama ketika sedang berusaha mengendalikan kadar asam urat.