Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 30 September 2026 | 23.00 WIB

Jangan Sembarangan Makan, Ini 5 Pantangan yang Perlu Diperhatikan saat Asam Urat

5 Makanan Pantangan Asam Urat yang Harus Dihindari./ freepik.com - Image

5 Makanan Pantangan Asam Urat yang Harus Dihindari./ freepik.com

JawaPos.com – Asam urat dapat menimbulkan keluhan berupa nyeri, bengkak, dan rasa tidak nyaman pada persendian ketika kadar asam urat dalam tubuh meningkat. Pola makan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk membantu mengendalikan kondisi tersebut.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi. Beberapa makanan memiliki kandungan purin cukup tinggi, yang dalam tubuh akan diuraikan menjadi asam urat.

Meski kebutuhan dan toleransi setiap orang berbeda, membatasi makanan tertentu dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kadar asam urat tetap terkendali.

Dilansir dari laman Alodokter dan Hello Sehat, berikut beberapa makanan dan minuman yang perlu diperhatikan oleh orang dengan masalah asam urat.

1. Daging Merah

Daging merah, seperti sapi, kambing, dan domba, termasuk sumber makanan yang mengandung purin. Karena itu, konsumsinya perlu diperhatikan, terutama bagi orang yang memiliki kadar asam urat tinggi.

Konsumsi dalam jumlah berlebihan dapat meningkatkan asupan purin yang kemudian diproses tubuh menjadi asam urat.

Bukan berarti semua penderita harus menghilangkan daging merah sepenuhnya dari menu sehari-hari. Namun, mengatur porsi dan frekuensi konsumsinya dapat membantu menjaga pola makan tetap seimbang.

2. Hati dan Jeroan

Hati, ginjal, usus, babat, dan otak termasuk kelompok jeroan yang dikenal memiliki kandungan purin tinggi.

Mengonsumsi makanan tersebut terlalu sering dapat meningkatkan asupan purin secara signifikan. Karena itu, penderita asam urat umumnya dianjurkan untuk membatasi atau menghindari jeroan, terutama ketika sedang berusaha mengendalikan kadar asam urat.

Selain memperhatikan jenis makanan, porsi dan pola makan secara keseluruhan juga tetap penting.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Pantangan di Pagi Hari Menurut Astrologi, Nomor 1 Sering Dilakukan - Image
Lifestyle

5 Pantangan di Pagi Hari Menurut Astrologi, Nomor 1 Sering Dilakukan

Rabu, 16 September 2026 | 21.04 WIB

Jangan Lakukan! 10 Pantangan Dapur yang Bikin Rezeki Seret! Jaga dan Bersihkan Energi Rumah, Agar Keberkahan Lancar - Image
Lifestyle

Jangan Lakukan! 10 Pantangan Dapur yang Bikin Rezeki Seret! Jaga dan Bersihkan Energi Rumah, Agar Keberkahan Lancar

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 21.47 WIB

Jangan Anggap Remeh Kaki Bengkak! Ini 9 Gejala Asam Urat pada Lansia yang Sering Diabaikan. - Image
Kesehatan

Jangan Anggap Remeh Kaki Bengkak! Ini 9 Gejala Asam Urat pada Lansia yang Sering Diabaikan.

Sabtu, 6 Juni 2026 | 02.53 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore