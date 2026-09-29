Temukan Kamar Mandi yang Lebih Ramah Lingkungan di AZKO   

Forhom Handuk Mandi Bamboo dapat menjadi salah satu pilihan untuk kebutuhan setelah mandi. (Istimewa).
JawaPos.com – Siapa sangka, kamar mandi bisa menjadi salah satu ruang di rumah untuk memulai kebiasaan hidup yang lebih ramah lingkungan? Pasalnya, banyak aktivitas sehari-hari di kamar mandi yang berkaitan langsung dengan penggunaan air, energi, hingga berbagai produk yang kita gunakan.
Dengan pilihan yang lebih bijak, rutinitas sederhana pun bisa menjadi bagian dari langkah menuju gaya hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Tahukah Anda, kamar mandi menjadi salah satu area di rumah yang memiliki penggunaan air cukup tinggi? Berdasarkan data dari U.S. Environmental Protection Agency (EPA), aktivitas mandi menyumbang hampir 17% dari penggunaan air dalam rumah tangga.
Penggunaan air juga berkaitan dengan energi, terutama karena air perlu dipompa, diolah, dan dipanaskan. Karena itu, menggunakan air secara lebih bijak dan memilih perangkat yang mendukung efisiensi dapat menjadi langkah sederhana yang bisa dimulai dari rumah.
PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (AHI) (ACES), AZKO menghadirkan berbagai pilihan produk untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah sekaligus menerapkan kebiasaan yang lebih bijak terhadap lingkungan dan kesehatan. Berikut beberapa langkah yang dapat dimulai dari kamar mandi.
Teknologi dapat menjadi salah satu cara untuk menghadirkan fungsi yang praktis sekaligus memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia. Hal ini dapat ditemukan pada ACROZ Elysio Set Shower Mandi LED yang dihadirkan AZKO dengan keunggulan teknologi Hydropower.
Teknologi tersebut memanfaatkan aliran air saat shower digunakan untuk menghasilkan daya bagi lampu LED, sehingga tidak membutuhkan baterai maupun sambungan listrik untuk menyalakan lampu indikatornya. Produk ini juga dirancang dengan material yang kuat, tahan lama, serta tahan karat untuk penggunaan jangka panjang.
Penggunaan air di kamar mandi tidak hanya berasal dari aktivitas mandi, tetapi juga dari kebutuhan pembilasan setelah menggunakan toilet. Karena itu, pemilihan kloset dengan sistem pembilasan yang efisien dapat menjadi salah satu langkah sederhana untuk mengurangi penggunaan air.
Selain fungsi, material dan keamanan juga dapat menjadi pertimbangan ketika memilih perlengkapan mandi. Salah satunya adalah bamboo, material yang tumbuh relatif cepat dan memiliki potensi menjadi pilihan yang lebih berkelanjutan.
Melinda Pudjo, Head of Corporate Communications & Sustainability PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk, mengungkapkan, “Bagi kami, mendukung gaya hidup yang lebih ramah lingkungan tidak hanya sekadar menghadirkan pilihan produk, tetapi juga mendorong hadirnya solusi yang membantu masyarakat menggunakan sumber daya secara lebih bijak, termasuk melalui pemanfaatan material alami yang tetap mengedepankan kenyamanan, keamanan, dan fungsi.”
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