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Abdul Rahman
Selasa, 29 September 2026 | 03.15 WIB

Desainer Sara Syarifah Hadirkan Ready-to-Wear dengan Gaya Modern dan Nyaman

Desainer Sara Syarifah. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Desainer Sara Syarifah. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Perkembangan busana siap pakai atau ready-to-wear di Indonesia semakin memperlihatkan beragam pendekatan desain. Pakaian tidak lagi semata dibuat untuk mengikuti tren, tetapi juga mulai mengedepankan kenyamanan, fungsi, karakter desain, hingga gaya personal pemakainya.

Kondisi tersebut terlihat dari semakin banyaknya desainer yang membawa eksplorasi kreatif ke ranah ready-to-wear. Salah satunya desainer Sara Syarifah melalui Kaingara Ready to Wear, lini busana yang dikembangkan dari karakter desain couture miliknya ke dalam pakaian yang lebih mudah digunakan sehari-hari.

Menurut Sara, perkembangan ready-to-wear membuka ruang yang lebih luas bagi desainer untuk menghadirkan busana dengan identitas kuat tanpa mengesampingkan kebutuhan pemakainya.

“Perkembangan busana siap pakai di Indonesia semakin beragam, tak hanya menawarkan pakaian yang mengikuti tren, tetapi juga membawa pendekatan desain yang lebih personal,” ujar Sara.

Kaingara Ready to Wear merupakan lini kedua dari Kaingara Studio yang selama ini dikenal fokus pada couture bridal. Lini tersebut dikembangkan agar karakter desain Sara dapat menjangkau penggunaan yang lebih luas, khususnya untuk kebutuhan busana sehari-hari.

Gagasan menghadirkan lini ready-to-wear mulai dikembangkan Sara sejak sekitar dua tahun belakangan. Berbeda dari produksi pakaian massal, koleksinya dibuat dalam jumlah terbatas dengan proses kreatif yang melibatkan sang desainer.

Sara terlibat mulai dari proses perancangan, pemilihan material, fabric sourcing, hingga sampling. Produksi dilakukan di workshop miliknya bersama tim penjahit.

Pilihan produksi terbatas tersebut juga membuat Kaingara memiliki ruang untuk mempertahankan detail dan karakter desain pada setiap koleksinya.

Dari sisi visual, Sara mengeksplorasi permainan volume, siluet asimetris, teknik draping, statement button, hingga barrel sleeve. Permainan proporsi pada atasan dan bawahan turut menjadi bagian dari identitas desain yang ditawarkan.

Editor: Abdul Rahman
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