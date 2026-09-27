Punya Pesona Alami, 8 Kebiasaan Ini Bisa Membuat Orang Mudah Tertarik

JawaPos.com – Daya tarik seseorang tidak selalu berasal dari penampilan fisik. Ada orang yang mampu membuat suasana menjadi lebih nyaman hanya melalui sikap dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain.

Pesona seperti ini biasanya muncul secara alami dan tidak dibuat-buat. Cara mendengarkan, memperlakukan orang lain, hingga kemampuan menjaga sikap dapat membuat seseorang terlihat semakin menarik di mata orang-orang di sekitarnya.

Menariknya, kebiasaan tersebut sering kali dilakukan tanpa tujuan untuk mencari perhatian atau mendapatkan pujian.

Dilansir dari Expert Editor, berikut delapan kebiasaan sederhana yang dapat membuat seseorang memiliki daya tarik alami.

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1. Lebih Sering Mendengarkan Kemampuan menjadi pendengar yang baik merupakan kualitas yang membuat seseorang terasa menyenangkan untuk diajak berbicara.

Orang yang tidak terburu-buru mengambil alih percakapan akan membuat lawan bicara merasa dihargai. Mereka memberikan ruang bagi orang lain untuk menyampaikan cerita, pendapat, maupun perasaannya.

Ketika akhirnya berbicara, apa yang disampaikan pun cenderung lebih bermakna karena mereka tidak sekadar berbicara untuk memenuhi suasana.

2. Berbuat Baik Tanpa Mengharapkan Pujian Kebaikan yang dilakukan secara tulus memiliki daya tarik tersendiri. Seseorang yang senang membantu tanpa terus-menerus menunggu apresiasi biasanya memberikan kesan yang lebih hangat.

Mereka tidak menjadikan kebaikan sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan. Justru karena tidak berusaha menunjukkan jasanya, tindakan tersebut terasa lebih tulus di mata orang lain.