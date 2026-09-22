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Rabbany Wanadriani
Rabu, 23 September 2026 | 06.01 WIB

Sarapan Pisang Setiap Hari, Ini 5 Manfaat Kesehatan yang Perlu Diketahui

ilustrasi orang yang makan pisang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Menjaga kesehatan dapat dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin. Salah satunya dengan memperhatikan pilihan makanan yang dikonsumsi sejak pagi hari.

Pisang bisa menjadi salah satu pilihan praktis untuk mengawali hari. Selain mudah ditemukan dan dikonsumsi, buah ini mengandung sejumlah nutrisi seperti kalium, vitamin C, vitamin B6, karbohidrat, serta serat yang dibutuhkan tubuh.

Dilansir dari English Jagran, mengonsumsi pisang secara rutin dapat memberikan sejumlah manfaat bagi tubuh. Kandungan nutrisinya dapat mendukung beberapa fungsi penting, termasuk kesehatan pencernaan dan pemenuhan kebutuhan energi.

Berikut lima manfaat yang bisa diperoleh dari mengonsumsi pisang pada pagi hari:

1. Membantu menjaga tekanan darah

Pisang merupakan salah satu sumber kalium. Mineral ini berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh serta mendukung fungsi otot dan jantung. Asupan kalium yang cukup juga menjadi bagian dari pola makan yang baik untuk membantu menjaga tekanan darah tetap sehat.

2. Mendukung kesehatan pencernaan

Kandungan serat pada pisang dapat membantu menjaga sistem pencernaan tetap berfungsi dengan baik. Mengonsumsi makanan berserat secara cukup juga dapat membantu menjaga keteraturan buang air besar dan mengurangi risiko sembelit.

3. Memenuhi kebutuhan vitamin B6

Pisang mengandung vitamin B6 yang memiliki berbagai peran penting dalam tubuh. Vitamin ini terlibat dalam proses metabolisme makanan menjadi energi serta membantu berbagai fungsi sistem saraf dan pembentukan sel darah.

4. Membantu menahan rasa lapar

Pisang mengandung karbohidrat dan serat yang dapat memberikan energi sekaligus membantu memberikan rasa kenyang. Karena itu, buah ini bisa menjadi pilihan praktis sebagai bagian dari sarapan atau camilan untuk membantu mengontrol rasa lapar.

5. Menambah asupan vitamin C

Meski bukan sumber vitamin C tertinggi, pisang tetap memberikan sejumlah vitamin C. Nutrisi tersebut berperan sebagai antioksidan dan membantu berbagai fungsi tubuh, termasuk mendukung sistem kekebalan serta penyerapan zat besi.

Pisang memang memiliki sejumlah manfaat nutrisi, tetapi mengonsumsinya saja tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan tubuh. Agar pola makan lebih seimbang, pisang dapat dipadukan dengan sumber protein, lemak sehat, dan makanan bergizi lainnya.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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