Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 21 Agustus 2026 | 00.21 WIB

Bukan Cuma untuk Kenyang, 5 Makanan Ini Punya Nutrisi yang Mendukung Suasana Hati

ilustrasi kacang almond dan pisang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi kacang almond dan pisang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kesibukan sehari-hari, tuntutan pekerjaan, hingga persoalan pribadi dapat membuat seseorang mengalami stres dan kecemasan. Kondisi tersebut terkadang juga memengaruhi suasana hati serta aktivitas sehari-hari.

Selain beristirahat dan melakukan berbagai aktivitas yang menyenangkan, pola makan juga dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan fisik dan emosional. Sejumlah makanan mengandung vitamin, mineral, antioksidan, maupun senyawa lain yang berperan dalam mendukung fungsi tubuh dan otak.

Meski makanan bukan pengganti penanganan profesional untuk gangguan kecemasan, pilihan makanan bergizi dapat menjadi bagian dari pola hidup yang lebih sehat.

Dilansir dari English Jagran, berikut sejumlah makanan yang dapat menjadi pilihan untuk mendukung suasana hati sekaligus membantu tubuh menghadapi stres.

1. Almond

Almond merupakan salah satu jenis kacang yang kaya akan berbagai zat gizi. Kandungan magnesium di dalamnya berperan dalam mendukung fungsi saraf dan otot, sedangkan vitamin E memiliki fungsi sebagai antioksidan.

Keduanya membuat almond dapat menjadi pilihan camilan bernutrisi dalam pola makan sehari-hari. Konsumsinya tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan karena almond termasuk makanan yang cukup tinggi kalori.

2. Cokelat hitam

Bagi pencinta makanan manis, cokelat hitam dapat menjadi salah satu pilihan yang menarik. Kandungan kakao di dalamnya menyediakan flavonoid serta sejumlah mineral, termasuk magnesium.

Namun, bukan berarti semakin banyak cokelat semakin baik. Pilih produk dengan kandungan kakao tinggi dan konsumsi secukupnya, terutama karena beberapa produk cokelat juga mengandung gula cukup tinggi.

3. Pisang

Pisang mudah ditemukan dan praktis dikonsumsi kapan saja. Buah ini mengandung kalium serta sejumlah vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh.

Kalium berperan penting dalam menjaga fungsi saraf, otot, serta membantu mempertahankan tekanan darah dalam kondisi normal. Karena itu, pisang dapat menjadi bagian dari menu camilan sehat ketika tubuh membutuhkan asupan energi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jangan Biarkan Stres Menguasai, Terapkan 6 Cara Ini untuk Mengatur Mood - Image
Lifestyle

Jangan Biarkan Stres Menguasai, Terapkan 6 Cara Ini untuk Mengatur Mood

Jumat, 7 Agustus 2026 | 06.40 WIB

Menurut Psikologi, Sering Memperhatikan Suasana Hati Pasangan Tanda Anda Memiliki 7 Kepribadian Ini - Image
Lifestyle

Menurut Psikologi, Sering Memperhatikan Suasana Hati Pasangan Tanda Anda Memiliki 7 Kepribadian Ini

Senin, 3 Agustus 2026 | 15.49 WIB

Ingin Lebih Fokus, Mudah Mengingat, dan Memiliki Suasana Hati yang Lebih Baik? Yuk Bangun 8 Kebiasaan Ini di Pagi Hari - Image
Lifestyle

Ingin Lebih Fokus, Mudah Mengingat, dan Memiliki Suasana Hati yang Lebih Baik? Yuk Bangun 8 Kebiasaan Ini di Pagi Hari

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.43 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

3

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

6

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

7

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

8

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

9

Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!

10

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore