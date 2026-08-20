Bukan Cuma untuk Kenyang, 5 Makanan Ini Punya Nutrisi yang Mendukung Suasana Hati

ilustrasi kacang almond dan pisang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kesibukan sehari-hari, tuntutan pekerjaan, hingga persoalan pribadi dapat membuat seseorang mengalami stres dan kecemasan. Kondisi tersebut terkadang juga memengaruhi suasana hati serta aktivitas sehari-hari.
Selain beristirahat dan melakukan berbagai aktivitas yang menyenangkan, pola makan juga dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan fisik dan emosional. Sejumlah makanan mengandung vitamin, mineral, antioksidan, maupun senyawa lain yang berperan dalam mendukung fungsi tubuh dan otak.
Meski makanan bukan pengganti penanganan profesional untuk gangguan kecemasan, pilihan makanan bergizi dapat menjadi bagian dari pola hidup yang lebih sehat.
Dilansir dari English Jagran, berikut sejumlah makanan yang dapat menjadi pilihan untuk mendukung suasana hati sekaligus membantu tubuh menghadapi stres.
Almond merupakan salah satu jenis kacang yang kaya akan berbagai zat gizi. Kandungan magnesium di dalamnya berperan dalam mendukung fungsi saraf dan otot, sedangkan vitamin E memiliki fungsi sebagai antioksidan.
Keduanya membuat almond dapat menjadi pilihan camilan bernutrisi dalam pola makan sehari-hari. Konsumsinya tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan karena almond termasuk makanan yang cukup tinggi kalori.
Bagi pencinta makanan manis, cokelat hitam dapat menjadi salah satu pilihan yang menarik. Kandungan kakao di dalamnya menyediakan flavonoid serta sejumlah mineral, termasuk magnesium.
Namun, bukan berarti semakin banyak cokelat semakin baik. Pilih produk dengan kandungan kakao tinggi dan konsumsi secukupnya, terutama karena beberapa produk cokelat juga mengandung gula cukup tinggi.
Pisang mudah ditemukan dan praktis dikonsumsi kapan saja. Buah ini mengandung kalium serta sejumlah vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh.
Kalium berperan penting dalam menjaga fungsi saraf, otot, serta membantu mempertahankan tekanan darah dalam kondisi normal. Karena itu, pisang dapat menjadi bagian dari menu camilan sehat ketika tubuh membutuhkan asupan energi.
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Jawa Pos
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