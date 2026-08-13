Tak Selalu Beruntung di Masa Muda, 7 Weton Ini Konon Bersinar di Usia Matang

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton sering digunakan untuk menggambarkan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Tidak semua weton dipercaya memiliki jalan hidup yang mudah. Ada sejumlah weton yang dalam penafsiran Primbon Jawa kerap digambarkan menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika masih berusia muda.

Namun, perjalanan hidup yang penuh rintangan tidak selalu dianggap sebagai pertanda buruk. Dalam sejumlah ramalan, karakter yang awalnya dianggap sebagai kekurangan justru disebut dapat menjadi modal untuk meraih kesuksesan ketika seseorang semakin matang.

Dikutip dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, terdapat tujuh weton yang disebut sering diremehkan tetapi berpotensi menunjukkan keberhasilan setelah memasuki usia 40 tahun ke atas.

Berikut daftarnya:

1. Selasa Wage

Pemilik weton Selasa Wage disebut memiliki perjalanan hidup yang tidak selalu mulus ketika masih muda. Sikap yang tegas dan sulit menerima arahan terkadang membuat mereka dianggap keras kepala.

Namun, karakter tersebut juga dapat dilihat sebagai bentuk keteguhan dalam memegang prinsip. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah dan bersedia menjalani proses panjang untuk mencapai tujuan.

Berbagai pengalaman dan kegagalan yang dilewati justru dipercaya membentuk mental yang semakin kuat. Memasuki usia 40-an, Selasa Wage disebut mulai menikmati hasil dari ketekunan tersebut.