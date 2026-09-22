Tak Harus Perawatan Mahal, Begini 5 Cara Sederhana Merawat Keseimbangan Wajah

5 Cara untuk Membuat Wajah Menjadi Lebih Simetris./freepik.com
JawaPos.com -- Tidak semua orang memiliki bentuk wajah yang benar-benar sama antara sisi kanan dan kiri. Perbedaan kecil pada wajah merupakan hal yang cukup umum dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebiasaan tidur dalam posisi tertentu, postur tubuh, hingga ketidakseimbangan atau ketegangan otot.
Meski begitu, beberapa kebiasaan sederhana dapat dilakukan untuk membantu menjaga kondisi otot dan kulit wajah. Langkah-langkah tersebut juga dapat menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari tanpa harus langsung menjalani prosedur kecantikan yang mahal.
Dilansir dari Halodoc dan Alodokter, terdapat sejumlah cara alami yang dapat dicoba untuk membantu wajah terlihat lebih seimbang sekaligus menjaga kesehatan kulit dan otot wajah. Berikut lima di antaranya.
Gua sha merupakan teknik pijat tradisional asal Tiongkok yang menggunakan alat berbentuk pipih untuk memberikan tekanan lembut pada permukaan kulit.
Pijatan dengan gua sha dapat membantu membuat otot wajah terasa lebih rileks serta mendukung sirkulasi pada area yang dipijat. Agar tetap aman, lakukan gerakan secara perlahan dan hindari memberikan tekanan terlalu kuat pada kulit.
Kebiasaan duduk atau berdiri dengan posisi membungkuk dapat memengaruhi ketegangan pada bagian leher, bahu, hingga rahang.
Karena itu, cobalah membiasakan diri duduk dan berdiri dengan posisi yang lebih tegak. Postur yang baik dapat membantu menjaga keseimbangan tubuh sekaligus membuat area wajah dan rahang terasa lebih rileks.
Senam wajah atau face yoga dapat menjadi aktivitas sederhana untuk melatih sejumlah otot di area wajah. Gerakannya pun relatif mudah dilakukan di rumah.
Beberapa latihan yang dapat dicoba antara lain mengangkat dan menahan otot pipi, mempertahankan posisi senyum selama beberapa saat, serta melakukan gerakan mengangkat area alis.
Lakukan latihan secara perlahan dan konsisten. Tujuannya lebih pada menjaga otot wajah tetap aktif dan rileks, bukan mengubah struktur wajah secara instan.
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Jawa Pos
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